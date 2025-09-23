СамГМУ и федеральный онкоцентр ФМБА обсудили взаимодействие по подготовке кадров и развитию онкологической помощи

218

Делегация Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) посетила Федеральный научно-клинический центр радиологии и онкологии ФМБА России. Визит возглавила проректор по профессиональному образованию и межрегиональному взаимодействию, директор Института профессионального образования (ИПО), д.м.н. Светлана Палевская. В состав делегации также вошли руководитель отдела маркетинга и продаж ИПО Наталья Подзорова, директор Института социально-гуманитарного и цифрового развития медицины Елена Захарова, заведующий учебной частью кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Института клинической медицины Юлия Пышкина и заведующий кафедрой медицинской физики, математики и информатики Олег Головнин.

Основной целью визита стало обсуждение перспектив совместных проектов и подготовка к заключению будущего соглашения о сотрудничестве. В рамках взаимодействия СамГМУ планирует открытие на базе центра новой клинической базы для практической подготовки ординаторов.

Делегация СамГМУ высоко оценила превосходное оснащение центра современным медицинским оборудованием, включая симуляционные комплексы для отработки практических навыков. Особое внимание представителей университета привлекли широкие возможности для реализации совместных образовательных проектов, обеспеченные ресурсной базой центра, позволяющей проводить мастер-классы, семинары и научно-практические конференции.

Светлана Палевская отметила огромный потенциал центра для подготовки будущих специалистов: «Учреждение является одним из ведущих центров в России, обладающим всеми необходимыми технологиями диагностики и лечения онкологических заболеваний. Центр использует такие современные методы, как роботизированная хирургия, ПЭТ-диагностика, МРТ, КТ и различные радиологические методики лечения. Доктора, которые работают в центре, владеют самыми передовыми технологиями в онкологии и радиологии и мы уверены - смогут передать свои знания и умения нашим ординаторам», — подчеркнула Светлана Палевская.

Сегодня в ординатуре СамГМУ обучается более 1200 человек. В этом году ординаторам доступны 63 специальности в области медицины и фармации, для которых предусмотрено 394 бюджетных места, включая 372 целевых позиции и 70 мест для иностранных студентов. Практическую подготовку ординаторы проходят на современном оборудовании в Федеральном аккредитационном центре, Кадаверном центре и лаборатории WetLab и других структурных подразделениях СамГМУ под руководством практикующих экспертов — врачей и ученых с более чем 70 кафедр университета. Клиническими базами СамГМУ являются более 200 государственных и частных медицинских учреждений, из них 119 – учреждения государственной формы собственности.