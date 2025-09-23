Я нашел ошибку
Главные новости:
Отпуск предоставлен в соответствии с законодательством, с учётом положительной характеристики, примерного поведения.
Осуждённой ИК-15 УФСИН СО предоставили отпуск с выездом за пределы учреждения
Здесь не просто живут, а строят будущее.
В рамках госпрограммы село Семеновка Нефтегорского района превращается в место комфорта
Жители города, общественники, представители организаций и депутатского корпуса объединили усилия, чтобы привести в порядок любимую зону отдыха.
Участник «Школы героев» присоединился к масштабному субботнику на озере Сакулино
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С.
24 сентября в регионе без осадков, днем преимущественно без осадков, до +29°С
Она будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально.
В России готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение вакциной от рака
«Школа фермера» – не просто курсы, а комплексная программа, сочетающая теорию и практику.
«Школа фермера»: в губернии стартовал третий поток образовательной программы
В Чапаевске участники очистили от бытового мусора одно из наиболее популярных мест отдыха горожан - причал.
Полицейские региона присоединились ко Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия»
В завершение встречи организаторы призвали подростков быть внимательными к себе и окружающим, не нарушать закон и думать о последствиях своих поступков.
В Самаре полицейские приняли участие в родительском собрании в одной из городских школ
СамГМУ и федеральный онкоцентр ФМБА обсудили взаимодействие по подготовке кадров и развитию онкологической помощи

23 сентября 2025 13:38
218
СамГМУ и федеральный онкоцентр ФМБА обсудили взаимодействие по подготовке кадров и развитию онкологической помощи

Делегация Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) посетила Федеральный научно-клинический центр радиологии и онкологии ФМБА России. Визит возглавила проректор по профессиональному образованию и межрегиональному взаимодействию, директор Института профессионального образования (ИПО), д.м.н. Светлана Палевская. В состав делегации также вошли руководитель отдела маркетинга и продаж ИПО Наталья Подзорова, директор Института социально-гуманитарного и цифрового развития медицины Елена Захарова, заведующий учебной частью кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Института клинической медицины Юлия Пышкина и заведующий кафедрой медицинской физики, математики и информатики Олег Головнин.

Основной целью визита стало обсуждение перспектив совместных проектов и подготовка к заключению будущего соглашения о сотрудничестве. В рамках взаимодействия СамГМУ планирует открытие на базе центра новой клинической базы для практической подготовки ординаторов.

Делегация СамГМУ высоко оценила превосходное оснащение центра современным медицинским оборудованием, включая симуляционные комплексы для отработки практических навыков. Особое внимание представителей университета привлекли широкие возможности для реализации совместных образовательных проектов, обеспеченные ресурсной базой центра, позволяющей проводить мастер-классы, семинары и научно-практические конференции.

Светлана Палевская отметила огромный потенциал центра для подготовки будущих специалистов: «Учреждение является одним из ведущих центров в России, обладающим всеми необходимыми технологиями диагностики и лечения онкологических заболеваний. Центр использует такие современные методы, как роботизированная хирургия, ПЭТ-диагностика, МРТ, КТ и различные радиологические методики лечения. Доктора, которые работают в центре, владеют самыми передовыми технологиями в онкологии и радиологии и мы уверены - смогут передать свои знания и умения нашим ординаторам», — подчеркнула Светлана Палевская.

Сегодня в ординатуре СамГМУ обучается более 1200 человек. В этом году ординаторам доступны 63 специальности в области медицины и фармации, для которых предусмотрено 394 бюджетных места, включая 372 целевых позиции и 70 мест для иностранных студентов. Практическую подготовку ординаторы проходят на современном оборудовании в Федеральном аккредитационном центре, Кадаверном центре и лаборатории WetLab и других структурных подразделениях СамГМУ под руководством практикующих экспертов — врачей и ученых с более чем 70 кафедр университета. Клиническими базами СамГМУ являются более 200 государственных и частных медицинских учреждений, из них 119 – учреждения государственной формы собственности. 

