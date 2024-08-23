Самарцы смогут бесплатно узнают свой ВИЧ-статус 

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Дата: 25 августа 2024

Время: с 11:00

Место: Загородный парк, Самара



Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД приглашает вас на масштабное событие — День здоровья!



В рамках мероприятия мы предлагаем всем желающим пройти анонимное и бесплатное тестирование на ВИЧ. Это отличная возможность позаботиться о своем здоровье и получить медицинскую консультацию от врача-эпидемиолога.



Почему стоит прийти?

Тестирование полностью конфиденциально

Быстрые результаты и квалифицированная помощь

Информативные лекции и консультации от экспертов

Помощь в понимании важных аспектов здоровья



Здоровье — это самое ценное, что у нас есть! Заботимся о себе и своих близких



Фото: Самарский СПИД Центр