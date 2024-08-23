Самарцы смогут бесплатно узнают свой ВИЧ-статус 

Дата: 25 августа 2024
Время: с 11:00
Место: Загородный парк, Самара
Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД приглашает вас на масштабное событие — День здоровья!
В рамках мероприятия мы предлагаем всем желающим пройти анонимное и бесплатное тестирование на ВИЧ. Это отличная возможность позаботиться о своем здоровье и получить медицинскую консультацию от врача-эпидемиолога.
Почему стоит прийти?
Тестирование полностью конфиденциально
Быстрые результаты и квалифицированная помощь
Информативные лекции и консультации от экспертов
Помощь в понимании важных аспектов здоровья
Здоровье — это самое ценное, что у нас есть! Заботимся о себе и своих близких
Фото: Самарский СПИД Центр