Самарцев приглашают пройти диспансеризацию и вакцинацию в рамках акции «Дни здоровья в МЕГЕ»

99

Торговый центр «МЕГА Самара» при поддержке Федерального медико-биологического агентства и министерства здравоохранения Самарской области участвует в масштабной акции «Дни здоровья в МЕГЕ».



На этой неделе все посетители смогут пройти диспансеризацию. Комплексное медицинское обследование будут проводить специалисты Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района.



Когда?

26 сентября с 14:00 до 18:00

27-28 сентября с 10:00 до 18:00



Где?

возле пространства "Наше место" рядом с магазином «Familia» и «Scandy Park»



Кроме того, будет работать мобильный фельдшерско-акушерский пункт, в котором все желающие смогут пройти вакцинацию от гриппа.



Когда?

26-28 сентября с 10:00 до 18:00



Где?

возле центрального входа в ТЦ «МЕГА Самара»

Фото: минздрав СО