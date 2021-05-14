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Самарцам советуют, как избежать осложнений со здоровьем во время жары

14 мая 2021 14:01
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Самарцам советуют, как избежать осложнений со здоровьем во время жары

Самарские врачи дали рекомендации жителям, как избежать осложнений со здоровьем во время жары. В условиях повышения температуры окружающего воздуха до 30 С и выше у многих людей ухудшается общее самочувствие, появляется слабость, головная боль, тошнота. За этими неприятными, но внешне безобидными симптомами могут последовать и намного более грозные осложнения, связанные с перегрузкой сердечно-сосудистой системы. Наиболее тяжелым осложнением является инфаркт миокарда и инсульт. Особенно высокому риску подвержены люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, сахарный диабет и лица. 

«В период с 11 до 17 часов старайтесь находиться в помещении. Днем держите окна закрытыми, опущенными жалюзи и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату. Открывайте окна для проветривания, желательно на ночь. При наличии кондиционеров и вентиляторов желательно использовать их в длительном режиме, но на малой мощности», - подчеркивает главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат медицинских наук Александр Муравец. 

 Перед выходом из дома продумайте свою одежду. Она должна быть легкой, свободного кроя, из натуральных тканей, желательно светлых цветов. Необходимо использовать головные уборы, лучше белого цвета. Недопустимы синтетические ткани и обтягивающие модели одежды, так что лучше чуть поступиться модой. Желательно перед выходом на улицу нанести на открытые участки тела солнцезащитный крем с показателем защиты не менее 30.

«Рекомендуется употребление до 2-3 литров прохладной, негазированной воды равномерно в течение дня. Не следует злоупотреблять кофе, крепким (в том числе зеленым) чаем. Не допускаются сладкие газированные напитки, а также алкоголь, - поясняет Александр Муравец. - Помните, что иногда жажда может не ощущаться, особенно при прогрессировании перегревания. Тем не менее, воду все равно необходимо употреблять малыми порциями. Лицам, имеющим артериальную гипертонию, сердечную и почечную недостаточность, необходимо строго соблюдать предписанные врачом ограничения».

Жара не требует каких-либо специальных дополнительных медицинских назначений. Но необходимо скрупулезно следовать уже имеющимся рекомендациям. Будьте очень аккуратны с приемом назначенных медикаментов, ни в коем случае не пропускайте их. Если у вас имеются заболевания сердечно-сосудистой системы чаще измеряйте артериальное давление.

Длительная работа на дачах, огородах и приусадебных участках в жаркие дни, особенно с опущенной вниз головой недопустима. Это может привести к тяжелым, а иногда и угрожающим жизни последствиям. Не выходите в самые жаркие часы, используйте специальную скамеечку, пейте воду.

Людям, у которых есть пожилые родственники, в жаркие дни необходимо контролировать их состояние, навещать, звонить, напоминать им об имеющихся врачебных рекомендациях.

При появлении выраженной слабости, тошноты, рвоты, учащенного сердцебиения, обморочного состояния, повышения температуры тела после длительного нахождения на солнце необходимо как можно быстрее переместиться в прохладное помещение и обратиться к медикам.

Если вы заметили резкое ухудшение состояния у кого-либо на улице, то обязательно подойдите, уточните в чем дело, и, если состояние не улучшается, сразу вызывайте скорую медицинскую помощь.

Теги: Акценты В центре внимания жара рекомендации врачей

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