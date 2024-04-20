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Цельную кровь после сдачи разделяют на компоненты — эритроциты, плазму и тромбоциты.
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Самарцам рассказали о работе и развитии Самарской службы крови

20 апреля 2024 17:33
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Цельную кровь после сдачи разделяют на компоненты — эритроциты, плазму и тромбоциты.

В Национальный день донора о работе и развитии Самарской службы крови рассказывает главный внештатный специалист трансфузиолог Минздрава России по ПФО, главный внештатный трансфузиолог министерства здравоохранения Самарской области, заместитель директора по медицинской части Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова:

 "Цельную кровь после сдачи разделяют на компоненты — эритроциты, плазму и тромбоциты. Для переливания крови используют те компоненты, которые необходимы конкретному пациенту в конкретной ситуации.

После разделения на компоненты плазма отправляется в карантин минимум на 4 месяца и хранится там, пока донор не пройдёт повторное обследование на наличие инфекций. Как известно, у инфекций есть скрытый период носительства, так называемое «серонегативное окно», когда человек уже заражён, но тесты этого ещё не показывают. Для этого и нужна карантинизация плазмы. Поэтому службе крови крайне важно, чтобы человек, который пришел впервые сдавать кровь, впоследствии стал регулярным донором.

Клеточные же компоненты крови - эритроциты и тромбоциты - нельзя отправить в карантин из-за маленького срока хранения. Здесь на помощь приходят методики лейкоредукции и вирусной инактивации, которые мы активно используем в службе крови.

Лейкоредукция позволяет удалить из донорской крови и ее компонентов лейкоциты, которые вызывают нежелательные реакции у пациента, возникающие из-за избыточной активации иммунной системы с поражением различных органов и тканей. Например, повторяющаяся неспособность достичь повышения уровня тромбоцитов у пациентов после переливания донорских клеток, реакция в виде воспаления в различных органах, так называемая, болезнь " трансплантант против хозяина ", а также передача возбудителей таких инфекционных заболеваний, как цитомегаловирус, вирус герпеса, Эпштейн Барр и другие.

С 2023 года мы стали использовать новую методику заготовки концентрата тромбоцитов в добавочном растворе. Эта методика позволяет не только снизить риск осложнений у пациента после переливания, но и обеспечивает возможность трансфузий без учета групповой и резус-принадлежности пациента и донора. Внедрение данной методики позволило оптимизировать работу с донорским контингентом в вопросах подбора донора и сократить время выдачи готовых к переливанию тромбоцитов. С 2024 года Служба крови Самарской области производит и выдает тромбоциты только в добавочном растворе.

Служба крови развивается и совершенствуется не только в вопросах заготовки и апробации донорской крови, но и в части информатизации. Она играет не последнюю роль в предупреждении риска посттрансфузионных осложнений у пациента.

Наряду с учетом донаций в автоматическом режиме прослеживается весь жизненный цикл заготовленных компонентов крови от вены донора до вены больного. В лечебных учреждениях - субъектах оборота донорской крови - установлен сегмент Федеральной единой базы данных донорства крови и ее компонентов, позволяющий регистрировать факт переливания компонентов крови реципиенту и формировать протокол проведенной трансфузии с регистрацией результатов посттрансфузионного наблюдения больного".

 

Фото:   минздрав СО

 

 

Теги: Медицина Самара

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