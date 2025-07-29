Самарца рассказали, как защитить глаза от вредного воздействия солнечных лучей

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Защита глаз в солнечную погоду — это не просто вопрос комфорта, но и заботы о здоровье. О том, как защитить глаза от вредного воздействия солнечных лучей, рассказала заведующая отделением мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского Ксения Суханова:



«Первый шаг к защите глаз — это выбор качественных солнцезащитных очков. При выборе солнцезащитных очков убедитесь, что линзы блокируют 100% УФ-А и УФ-В лучей. Это одно из основных требований для эффективной защиты. Линзы с противоотражающим покрытием уменьшают блики от горизонтальных поверхностей, что снижает яркость солнечных лучей и блокирует слепящий свет. Солнцезащитные очки могут быть с диоптриями. Такие очки подбираются по назначению врача-офтальмолога.



Беречь глаза от ультрафиолета необходимо не только в солнечную погоду. Значительная часть вредных лучей достигает поверхности земли даже в пасмурные дни. Повреждающее действие оказывает также рассеянный ультрафиолет – это излучение, отраженное от поверхности водоемов, снега, песка и асфальта.



Как сократить риск повреждения глаз от солнца?

Не смотрите прямо на солнце. Это может привести к ожогу сетчатки и к повреждению слоя светочувствительных клеток, необходимых для центрального зрения.

Некоторые лекарственные препараты усиливают негативное воздействие ультрафиолета на глаза. Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

В дополнение к солнцезащитным очкам носите головной убор - панаму или шляпу с широкими полями. Они создают дополнительную тень и защищают глаза от прямых солнечных лучей.

Не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы предотвратить солнечные ожоги. По возможности старайтесь избегать пребывания на улице в часы пиковой солнечной активности - с 10:00 до 16:00.

При вождении автомобиля используйте солнцезащитные очки. Автомобильные стекла не защищают вас от УФ-излучения полностью.



Проходите офтальмологические осмотры не реже 1 раза в год. Профилактические осмотры помогут выявить любые проблемы на ранних стадиях и сохранить здоровье глаз на долгие годы".

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