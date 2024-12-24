Самарский врач-токсиколог: "Алкоголь оказывает влияние на все системы организма"

189

Главный внештатный специалист по токсикологии министерства здравоохранения Самарской области, заведующая отделением по оказанию помощи больным с острыми отравлениями Наталья Вехова:



"С наступлением новогодних праздников очень важно помнить о том, что спиртные напитки являются факторами риска для здоровья. Алкоголь - токсичное вещество, которое при употреблении в любых дозах несет опасность для организма. Его частое употребление может вызывать не только острые отравления, но и долгосрочные негативные последствия для здоровья.



Какое влияние оказывает алкоголь на организм?



Нарушает работу центральной нервной системы, сердца, печени, почек и желудочно-кишечного тракта. Даже в небольших дозах алкоголь снижает защитные функции организма, ослабляя иммунитет и увеличивая уязвимость к различным заболеваниям.



Регулярное злоупотребление алкоголем приводит к серьезным долговременным последствиям. Он является одним из ведущих факторов риска заболеваний печени, таких как цирроз, который может развиваться годами. Кроме того, нарушения в работе сердца — аритмия и гипертония, напрямую связаны с употреблением спиртных напитков.



Алкоголь является фактором риска развития психологических заболеваний: может вызывать депрессию, тревожность и развитие зависимостей. Люди, регулярно употребляющие спиртные напитки, часто становятся менее устойчивыми к стрессам и эмоциональным перегрузкам.



Употребление алкоголя ослабляет иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям и воспалительным заболеваниям.



Некачественный алкоголь и его чрезмерное потребление могут привести к отравлению. Симптомы могут появиться не сразу — от нескольких минут до нескольких часов после употребления: тошнота, рвота, головная боль, резкие колебания артериального давления, а также судороги.



Такие признаки всегда требуют немедленного обращения за медицинской помощью. Не откладывайте вызов скорой помощи, так как своевременное вмешательство может спасти жизнь.



Важно помнить — безопасных доз алкоголя нет.



Соблюдение умеренности и внимание к собственному здоровью — это главные принципы, которые помогут сохранить праздники безопасными и избежать непредсказуемых последствий. В преддверии новогодних праздников будьте осторожны, берегите себя и своих близких."

Фото: freepik.com