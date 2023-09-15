Самарский врач-психиатр-нарколог рассказал о влиянии алкоголя на организм подростка

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Главный внештатный специалист по детской психиатрии-наркологии министерства здравоохранения Самарской области заведующий амбулаторно-подростковым отделением Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог Алексей Катин:



«В период от 10 до 16 лет организм подростка активно развивается. Окончательно формируются и начинают полноценно функционировать органы и системы. Стремительно развивается головной мозг, устанавливаются связи между нервной и эндокринной системами.



Организм в этом возрасте ещё недостаточно созрел, а устойчивость центральной нервной системы невысока. В этот период проявляется усиленная ответная реакция на внешние воздействия.

После употребления этанол попадает в желудок и тонкий кишечник, откуда быстро абсорбируется в кровь. После этого он направляется в печень, где перерабатывается ферментами печени.

У подростков органы функционируют ещё не в полную силу, печень находится в процессе окончательного формирования. Поэтому спирт расщепляется очень медленно. Алкоголизм у подростков развивается быстрыми темпами и приводит к тяжёлым соматическим и психическим расстройствам.



Вред алкоголя обусловлен его отравляющим влиянием на все жизненно важные органы подростка.



Еще одна опасность алкоголя для девушек и юношей – искаженное представление о социальных нормах, которое со временем приводит их в неблагоприятную среду.



Важно объяснять молодому поколению, что, избежав первого употребления алкоголя в юном возрасте и выбрав правильный образ жизни, они сохранят здоровье всех органов и систем на долгие годы».

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