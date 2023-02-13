Самарский врач-дерматовенеролог рассказала о влиянии алкоголя на здоровье кожи

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Заведующий отделом клинико-экспертной работы, врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Виктория Пряжкина:

«Алкоголь отрицательно влияет на состояние всего организма, в том числе и кожи.

Злоупотребление алкоголем может проявляться желтухой, кожным зудом, гиперпигментацией , крапивницей, сосудистыми изменениями (розацеа, телеангиэктазии, ангиомы, ринофима). Кроме того, потребление спиртных напитков может привести к развитию таких заболеваний, как псориаз, кожная порфирия и розовые угри.

Этанол и другие компоненты алкогольных напитков воздействуют на структуру кожи и сосудов, нарушают иммунную функцию, увеличивают риски обострения имеющихся кожных заболеваний, а также делают кожу уязвимой к инфекционным заболеваниям.

Наиболее информативные кожные признаки могут быть ассоциированы с алкогольным циррозом печени.

Знание кожных «алкогольных стигм» является важным диагностическим инструментом в руках как дерматовенерологов, так и других врачей первичного контакта.»

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