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Самарский врач акушер-гинеколог: профилактические осмотры позволяют выявить заболевания на ранней стадии и предотвратить осложнения

10 декабря 2024 14:45
87
Какие обследования необходимо пройти у гинеколога?

Об этом рассказала заведующая отделением оперативной гинекологии Самарской городской клинической больницы №2 имени Н.А. Семашко, врач акушер-гинеколог Наталья Сапожкова:

 «Ключевые критерии ответственного отношения к собственному здоровью - соблюдение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, сбалансированное питание, регулярные умеренные физические нагрузки, а также обязательный периодический мониторинг собственного здоровья.

Чтобы не пропустить заболевания, которые протекают бессимптомно, необходимо минимум раз в год проходить осмотр врача акушера-гинеколога. Профилактические осмотры позволяют выявить заболевания на ранней стадии и предотвратить осложнения.

Какие анализы нужно сдать для комплексного обследования?

 гинекологические мазки на флору и онкоцитологию,
 ПЦР-тест на онкогенные типы вируса папилломы человека,
 УЗИ органов малого таза,
 для женщин до 40 лет: УЗИ молочных желёз,
 для женщин старше 40: маммографию - 1 раз в 2 года,
 ПЦР на инфекции, передающиеся половым путем.

Исследования помогут выявить ранние предраковые изменения слизистой оболочки, рак шейки матки и вирус папилломы человека, некоторые серотипы, которого в 90% случаев приводят к возникновению новообразований.

УЗИ исследования позволяют обнаружить различные патологии: кисты, миомы и другие изменения, которые могут повлиять на репродуктивное здоровье.

 В зависимости от возраста и самочувствия женщин, объем и перечень исследований может быть разный. Следует учитывать особенности, предрасположенность и риски, поэтому определить индивидуальный ежегодный план обследования необходимо вместе с врачом.

Важно помнить: не обращайтесь к врачу только при появлении жалоб, многие серьезные проблемы можно избежать благодаря регулярным профилактическим медицинским осмотрам.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина Самара

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