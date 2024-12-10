Самарский врач акушер-гинеколог: профилактические осмотры позволяют выявить заболевания на ранней стадии и предотвратить осложнения

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Об этом рассказала заведующая отделением оперативной гинекологии Самарской городской клинической больницы №2 имени Н.А. Семашко, врач акушер-гинеколог Наталья Сапожкова:



«Ключевые критерии ответственного отношения к собственному здоровью - соблюдение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, сбалансированное питание, регулярные умеренные физические нагрузки, а также обязательный периодический мониторинг собственного здоровья.



Чтобы не пропустить заболевания, которые протекают бессимптомно, необходимо минимум раз в год проходить осмотр врача акушера-гинеколога. Профилактические осмотры позволяют выявить заболевания на ранней стадии и предотвратить осложнения.



Какие анализы нужно сдать для комплексного обследования?



гинекологические мазки на флору и онкоцитологию,

ПЦР-тест на онкогенные типы вируса папилломы человека,

УЗИ органов малого таза,

для женщин до 40 лет: УЗИ молочных желёз,

для женщин старше 40: маммографию - 1 раз в 2 года,

ПЦР на инфекции, передающиеся половым путем.



Исследования помогут выявить ранние предраковые изменения слизистой оболочки, рак шейки матки и вирус папилломы человека, некоторые серотипы, которого в 90% случаев приводят к возникновению новообразований.



УЗИ исследования позволяют обнаружить различные патологии: кисты, миомы и другие изменения, которые могут повлиять на репродуктивное здоровье.



В зависимости от возраста и самочувствия женщин, объем и перечень исследований может быть разный. Следует учитывать особенности, предрасположенность и риски, поэтому определить индивидуальный ежегодный план обследования необходимо вместе с врачом.



Важно помнить: не обращайтесь к врачу только при появлении жалоб, многие серьезные проблемы можно избежать благодаря регулярным профилактическим медицинским осмотрам.

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