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Самарский врач-травматолог-ортопед рассказал о наиболее частых детских травмах в летний период

2 июля 2025 14:14
114
Помните: большинство травм можно избежать, соблюдая простые правила техники безопасности.

Главный внештатный детский травматолог-ортопед министерства здравоохранения Самарской области, врач-травматолог-ортопед Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Павел Рыжов:

 « В период летних каникул возрастает уровень детского травматизма. К основным группам риска относят:

 Падение с высоты. Частая причина тяжёлых травм, приводящих к инвалидизации или смерти.
-Соблюдайте технику безопасности на игровых площадках.
-Открывающиеся окна и балконы должны быть недоступны детям.
-Не ставьте около открытого окна стульев и табуреток - с них ребёнок может забраться на подоконник.

Важно помнить, что увлечение гаджетами и телефонами отвлекает от наблюдения за игрой детей, что увеличивает риск несчастных случаев. Постарайтесь минимизировать использование мобильных устройств в такие моменты и сосредоточьтесь на безопасности ваших детей.

 Дорожно-транспортный травматизм. Ежедневно напоминайте ребёнку о правилах дорожного движения. Находясь с ним на улице, объясняйте ему все, что происходит на дороге с транспортом и пешеходами.

Многочисленная группа травм связана со средствами передвижения –велосипедами, роликовыми коньками и скейтбордами. Поэтому важно также научить детей правилам безопасного катания.

 Особое внимание следует обратить на поведение на железнодорожном транспорте - нахождение детей в зоне железной дороги может быть смертельно опасно. К этой категории относятся поезда, электрички, трамваи и метро.

 Нарушения правил поведения на воде. Несоблюдение правил при купании и нырянии может привести к различным травмам и даже смерти. Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов.

Помните: большинство травм можно избежать, соблюдая простые правила техники безопасности. Родителям необходимо устранить травмоопасные ситуации и обучить детей основам профилактики травматизма".

Теги: Медицина Самара

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