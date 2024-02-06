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Самарский врач-стоматолог рассказала, как сохранить здоровье полости рта в период беременности

6 февраля 2024 14:46
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Сложные психофизиологические изменения организма беременной женщины часто сопровождаются нарушениями состояния полости рта.

Почему беременные женщины чаще других сталкиваются с проблемами в полости рта? Как беременной женщине сохранить стоматологическое здоровье? Какие существуют правила лечения зубов в период беременности?

Рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Самарской стоматологической поликлиники № 3, врач-стоматолог Ольга Рыба:

«Уход за полостью рта в период беременности не сильно отличается от общепринятого.

При этом важно понимать, какие изменения происходят в организме беременной женщины, и к чему они могут привести при отсутствии правильного ухода.

В первую очередь, это серьезные гормональные сдвиги. Гормоны эстроген и прогестерон, количество которых значительно меняется, обладают иммуносупрессивными свойствами (угнетение иммунитета). Это способствует увеличению количества зубного налета на зубах и деснах.

Изменяется состав и количество слюны, что напрямую связано с развитием кариеса. Величина pH слюны сдвигается в сторону увеличения кислотности, и это понижает защитную функцию слюны.

Правила ухода за зубами при беременности:

Предварительная санация полости рта на этапе планирования беременности.
Тщательная чистка зубов 2 раза в день выметающими движениями. Использование щетки средней жесткости, если нет других рекомендаций. Обязательное использование зубной нити для очистки межзубных промежутков 1-2 раза в день после чистки щеткой. Использование пасты со фтором в концентрации 1000-1500 ppm. Для улучшения гигиены полости рта возможно применение ирригатора.
Во время беременности необходимы регулярные профилактические осмотры.

Среди основных принципов профилактики и лечения выделяют:

-Посещение стоматолога минимум три раза в период беременности, проведение профилактических мероприятий.
-Наиболее оптимальный период для проведения лечебных процедур - второй триместр.
-Не допускается процедура отбеливания
-Имплантация также не проводится во время беременности".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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