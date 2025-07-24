Самарский врач рассказал, как психоактивные вещества влияют на мозг

166

Об этом рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по психиатрии-наркологии, главный врач Самарского областного клинического наркологического диспансера Андрей Щербань:

"Влияние психоактивных веществ на мозг может быть разрушительным и затрагивать практически все аспекты психического и физического здоровья.

Действие наркотических средств на мозговые структуры:

Повреждение нейронов.

Некоторые психоактивные вещества, особенно в высоких дозах или при длительном употреблении, оказывают прямое токсическое воздействие на нервные клетки, вызывая их повреждение или гибель.

Нарушение кровоснабжения.

Психоактивные вещества сужают кровеносные сосуды в мозге, приводя к снижению притока кислорода и питательных веществ. Это может вызвать кислородное голодание и повреждение тканей.

Повреждение структуры мозга.

Хроническое употребление психоактивных веществ может приводить к структурным изменениям в мозге. Например, уменьшению объема серого вещества в определенных областях. Структурные изменения мозга из-за сужения сосудов ведут к хронической гипоксии и гибели нейронов.

Нарушение когнитивных функций.

Повреждения префронтальной коры затрудняет планирование, организацию, принятие решений, импульсный контроль и адаптацию к изменяющимся обстоятельствам.

Формирование зависимости.

Наркотические средства могут "захватить" систему вознаграждения мозга, что приводит к формированию зависимости. Это связано с тем, что ПАВ стимулируют выброс дофамина — нейромедиатора, отвечающего за чувство удовольствия и мотивацию.

Психоактивные вещества нарушают все естественные процессы в организме. Понимание рисков имеет решающее значение для профилактики их употребления".

Фото: минздрав СО