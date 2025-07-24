Самарский врач рассказал, как психоактивные вещества влияют на мозг

Об этом рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по психиатрии-наркологии, главный врач Самарского областного клинического наркологического диспансера Андрей Щербань:
"Влияние психоактивных веществ на мозг может быть разрушительным и затрагивать практически все аспекты психического и физического здоровья.
Действие наркотических средств на мозговые структуры:
Повреждение нейронов.
Некоторые психоактивные вещества, особенно в высоких дозах или при длительном употреблении, оказывают прямое токсическое воздействие на нервные клетки, вызывая их повреждение или гибель.
Нарушение кровоснабжения.
Психоактивные вещества сужают кровеносные сосуды в мозге, приводя к снижению притока кислорода и питательных веществ. Это может вызвать кислородное голодание и повреждение тканей.
Повреждение структуры мозга.
Хроническое употребление психоактивных веществ может приводить к структурным изменениям в мозге. Например, уменьшению объема серого вещества в определенных областях. Структурные изменения мозга из-за сужения сосудов ведут к хронической гипоксии и гибели нейронов.
Нарушение когнитивных функций.
Повреждения префронтальной коры затрудняет планирование, организацию, принятие решений, импульсный контроль и адаптацию к изменяющимся обстоятельствам.
Формирование зависимости.
Наркотические средства могут "захватить" систему вознаграждения мозга, что приводит к формированию зависимости. Это связано с тем, что ПАВ стимулируют выброс дофамина — нейромедиатора, отвечающего за чувство удовольствия и мотивацию.
Психоактивные вещества нарушают все естественные процессы в организме. Понимание рисков имеет решающее значение для профилактики их употребления".
Фото: минздрав СО