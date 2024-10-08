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Самарский врач-психиатр рассказала, как сохранить психическое здоровье детей

8 октября 2024 20:51
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Что важно знать и делать родителям?

Врач-психиатр детского отделения Самарской областной клинической психиатрической больницы Екатерина Якупова:

"Развитие ребенка предполагает рост и созревание в различных сферах: тело, интеллект, эмоции, речь, поведение и способность оценивать различные ситуации.

Поскольку дети и подростки пока не приобрели способности, свойственные взрослым в этих сферах, они нуждаются в большей защите и заботе.

Что важно знать и делать родителям?
-Внимательно относиться к потребностям ребёнка (еда, одежда, жилье, тепло, безопасность, медицинские обследования и т.д.), обращая его внимание на необходимые запросы и возможности семьи.
-Поощрять успехи ребёнка и давать конструктивную критику в ситуации неудачи, обсуждая пути решения сложившейся ситуации.
-Проводить вместе время и учить основным базовым вещам - что такое "хорошо и плохо", безопасность на дороге, правила поведения в обществе и др.
-В сложной эмоциональной ситуации прежде всего контролируйте свои эмоции и помогите ребёнку понять его чувства. Очень важно научить его не подавлять свои эмоции, а выражать их социально приемлемым способом.
-В подавляющем большинстве случаев «воспитательные моменты» лучше проводить наедине. При этом важно, чтобы вы были способны сохранять спокойствие и доброжелательную выдержку. Не ругать и не стыдить ребёнка в общественных местах или в присутствии его друзей.
-Постепенно прививайте правила личной гигиены и внимания к своему внешнему виду, прежде всего личным примером, а также обращая внимание ребёнка на его успехи в этой области.
-Больше играйте, смейтесь и просто любите своих детей, дарите им внимание и искренние положительные эмоции.

Несмотря на все старания, многим взрослым бывает трудно обеспечить баланс в отношениях с детьми. В этих случаях стоит обратиться за помощью к специалисту.

Для родителей подростков рекомендации будут несколько отличаться:

-В подростковый период чувства нестабильны и уязвимы. Важно, чтобы значимый взрослый оставался понимающим, внимательным, предсказуемым.

Подростки, чьи чувства и потребности не обесценивают, больше доверяют близкому человеку и легче проходят этот период. Важно научиться договариваться с подростком и в каждом конкретном случае искать индивидуальный подход к решению проблемы.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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