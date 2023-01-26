Самарский врач-педиатр рассказала о необходимости профилактических осмотров детей

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Участковый врач-педиатр детского поликлинического отделения №3 Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Анастасия Жукова:



- Здоровье – бесценное достояние каждого человека. Значимая роль в его сбережении отводится профилактическим осмотрам. Они помогают не только укрепить здоровье, исключив факторы риска, но и способствуют успешному излечению своевременно выявленного заболевания.



Диспансеризация детей направлена на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний опорно-двигательной системы, системы кровообращения, эндокринной системы, центральной и периферической нервной системы, желудочно-кишечного тракта, ЛОР-органов, органов репродуктивной системы, а также стоматологического профиля.



Кроме того, профилактические осмотры помогают обнаружить и исправить факторы риска развития заболеваний.



Такие профилактические осмотры детей проводятся ежегодно врачом-педиатром и узкими специалистами.

В зависимости от возраста ребенка перечень узких специалистов меняется. Именно поэтому важно, чтобы Ваш ребенок ежегодно проходил профилактические осмотры.



По итогам года на нашем участке профосмотр прошли 533 ребенка, всего в поликлинике - свыше 19 тысяч детей.

Совместно с узкими специалистами мы выявили у детей сколиоз, плоско-вальгусные деформации стоп, гипертрофия глоточных миндалин, гипертрофия аденоидных вегетаций, миопия, астигматизм, грыжи передней брюшной стенки и многие другие. Всем ребятам оказана необходимая помощь, даны рекомендации.



Уважаемые родители, не пренебрегайте здоровьем Ваших малышей!

Будущее детей, их здоровая и счастливая жизнь без хронических заболеваний во многом зависит от Вас!

Пусть профилактика и забота о здоровье станет вашей семейной традицией для всех поколений!

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