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Самарский врач: около половины всех случаев глухоты и прочих нарушений слуха можно предотвратить, устранив причины их развития

3 марта 2023 15:26
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В отоларингологическом отделении областной детской больницы ежегодно проходят лечение около 2500 детей со всего региона.

Ежегодно 3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха. Количество людей с нарушениями слуха в мире превышает 466 миллионов, более 34 миллионов из них – дети.

«Около половины всех случаев глухоты и прочих нарушений слуха можно предотвратить, устранив причины их развития, — отмечает заведующий оториноларингологическим отделением Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Евгений Слюсарев. — На наш слух влияют острые и хронические воспалительные заболевания среднего уха, общие вирусные заболевания, сильный шум, механические повреждения и травмы, приём некоторых ототоксичных антибиотиков и многие другие факторы. Восстановить потерянный слух очень сложно, а в некоторых случаях практически невозможно».

В отоларингологическом отделении областной детской больницы ежегодно проходят лечение около 2500 детей со всего региона. Специалисты проводят около 30 операций детям по восстановлению слуха при хронических отитах в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Как сохранить хороший слух? Рекомендации Евгения Слюсарева: 

 Своевременно обращаться к врачу для лечения воспалительных заболеваний уха, острых респираторных вирусных инфекций, заболеваний носа и его придаточных пазух, которые являются частой причиной заболеваний среднего уха и, как следствие, снижения слуха.

 Не принимать лекарства без назначения врача. Некоторые медицинские препараты при неумеренном применении могут оказывать токсическое воздействие на органы слуха.

 Защищать уши во время водных процедур. Если вы много купаетесь (ходите в бассейн, живете на берегу моря), следует закрывать уши перед тем, как войти в воду. Для этого можно использовать беруши, а если их нет под рукой — ватные тампоны.

 Беречь уши от сильного шума. Опасным является уровень шума свыше 80 децибел. Если вы работаете на шумном производстве, используйте специальные защитные средства — беруши, наушники. Если вы относитесь к группе риска, нужно также регулярно проверять слух на предмет возможного ухудшения.

 Не удалять серные пробки самостоятельно.

 Беречь уши от перепадов давления при авиаперелетах или, например, при подводном плавании. В первом случае необходимо помнить о банальных мерах предосторожности при взлете и посадке — приоткрывать рот, чтобы выровнять давление. После полета нужно какое-то время находиться в тишине, чтобы уши отдохнули от перепадов давления и шума в салоне самолета. Если вы занимаетесь дайвингом, нужно тщательно соблюдать порядок действий при погружении и при подъеме, чтобы не допустить баротравмы уха.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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