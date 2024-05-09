В самарском Параде Победы приняли участие более 1700 человек

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В Параде Победы, который состоялся в четверг, 9 мая, на площади Куйбышева в Самаре, приняли участие более 1700 человек и 32 единицы военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

В параде под командованием гвардии полковника Евгения Гуфраева приняли участие подразделения радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, РХБ защиты, связи, материально-технического обеспечения, спецназа, мотострелковых войск Центрального военного округа (ЦВО), юнармейцы, кадеты, представители ФСИН, МЧС и МВД, пишет Волга Ньюс.

Кроме того, в торжественном мероприятии впервые участвовали бронеавтомобили АМН-590951 "Спартак".

"В составе колонны прошли легендарный танк Т-34, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", модернизированные автомобили Урал-4320 с буксируемыми гаубицами Д-30, бронеавтомобили для спецподразделений АСН-233115 "Тигр-М СпН" и другая техника", - отмечается в сообщении пресс-службы ЦВО.

Фото: Дильдина Светлана