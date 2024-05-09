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Дмитрий Азаров поздравил с Днём Победы ветерана из Сызрани

9 мая 2024 14:00
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Дмитрий Азаров поздравил с Днём Победы ветерана из Сызрани
В 79-ю годовщину Великой Победы «Единая Россия» продолжает традиционную акцию «Звонок ветерану», в ходе которой представители партии звонят фронтовикам и благодарят за Победу в Великой Отечественной войне.
 

Губернатор, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров  поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы на военном Параде в Самаре на площади Куйбышева.  

Не смог приехать на парад участник  Великой Отечественной войны, житель Сызрани Михаил Максимович Варламов. Ветеран воевал с милитаристской Японией, а затем более 30 лет отдал работе в правоохранительных органах и уволился в запас в звании полковника внутренней службы. Михаил Варламов  - обладатель более 20 наград, среди которых медаль «За Победу над Японией», «Ветеран труда», «За безупречную службу в МВД» II степени, орден «Отечественной войны» II степени. У ветерана - двое детей, четыре внука и четыре правнука.

В день Победы, в день настоящего праздника для всех российских семей, за столом собрались практически все члены большой семьи Варламовых, и  вместе с фронтовиком посмотрели прямую трансляцию военных парадов и с площади Куйбышева, и с Красной площади. А с праздником поздравил фронтовика по телефону глава региона Дмитрий Азаров.

«Спасибо, что вы есть, что вы в строю, что нынешним героям -защитникам Отечества есть на кого равняться. Вы в одном строю стояли с освободителями, борцами с фашизмом, с победителями милитаристской Японии. И сегодня ваш подвиг продолжают внуки и правнуки. Я вас искренне благодарю за ваш беспримерный подвиг, за то, что вы и сегодня являетесь важным ориентиром для героев -защитников современности, которая также борется с нацизмом, продолжая дело своих дедов и прадедов. Доброго здоровья вам, мира вашему дому, благополучия, а мы не подведём!»

Ветеран поблагодарил за заботу и подарки, которые  передали фронтовику единороссы Сызрани.

«От души благодарим вас за заботу. Дай Бог и следующий парад, и следующий День Победы 9 мая вместе встретить», - выразил надежду Михаил Варламов.

Теги: Единая Россия

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