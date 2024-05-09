Парад Победы в Москве завершился пролетом авиации

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Российская боевая авиация приняла участие в Параде Победы на Красной площади. В небе над Москвой появились многоцелевые истребители Су-30СМ и МиГ-29, а также штурмовики Су-25. Последние традиционно нарисовали цветным дымом триколор.

Уточняется, что самолеты прошли над центром столицы на высоте в 500 метров со скоростью 550 километров в час. Всего участие в торжествах приняли 15 самолетов.

Напомним, ранее были опасения, что воздушная часть Парада может отмениться из-за постоянных перемен погоды. 9 мая в Москве переменная облачность, местами мокрый снег и не более 5 градусов тепла, пишет Смотрим.