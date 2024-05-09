На Красной площади пошел снег во время парада Победы

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В Москве пошел снег во время проведения парада Победы на Красной площади. Видео опубликовал ТАСС.

На данный момент температура воздуха составляет -2...0 градусов. Отмечается, что нынешний парад стал первым за 79 лет, во время которого пошел снег.

В общей сложности торжественное мероприятие посетили свыше 9 тысяч человек, среди которых военнослужащие разных видов войск, ветераны, курсанты суворовских и нахимовских училищ и казаки. Также на парад прибыл президент РФ Владимир Путин в компании зарубежных лидеров, пишет АиФ.