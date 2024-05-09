В Самаре хотят построить музей археологии

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В столице региона может появиться новый культурный объект. На стрелке рек Волги и Самары хотят построить музей археологии. Информация об этом появилась в скорректированном проекте планировки территории.

Судя по эскизу застройки, музей археологии планируется разместить на территории бывшего завода клапанов, пишет Волга Ньюс.

Ученые считают, что именно здесь находилась первая самарская крепость, основанная князем Григорием Засекиным в 1586 году. Как известно, крепость сгорела. В начале XVIII века рядом была построена земляная, остатки которой археологи обнаружили во время раскопок на Хлебной площади.

Территория бывшего завода клапанов находится в границах улиц Водников, Кутякова, Засекина. Она принадлежит компании "Топ-Строй", которую связывают с именем известного самарского бизнесмена Алексея Леушкина.

Несколько лет назад собственник снес корпуса предприятия. На его месте планировалось строительство торгового центра. Но археологи и архитекторы выступили против. Они настаивали на проведении раскопок на территории завода и обеспечении защиты культурного слоя. Но в итоге площадка пустует уже несколько нет. Там не проводили ни раскопки, ни строительные работы.

Место строительства музея археологии обозначено красным Фото: правительство Самарской области