Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре прогремит военный салют в местах дислокации соединений 2-й армии
В Самаре прогремит военный салют в местах дислокации соединений 2-й армии
Сотрудники УФСИН России по Самарской области приняли участие в торжественном Параде,
Сотрудники УФСИН России по Самарской области приняли участие в торжественном Параде
В ДТП в Волжском погибли водитель и два пассажира
В ДТП в Волжском погибли водитель и два пассажира
Днем 10 мая местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра
Днем 10 мая местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра
Дмитрий Азаров поздравил с Днём Победы ветерана из Сызрани
Дмитрий Азаров поздравил с Днём Победы ветерана из Сызрани
В Грузии ввели новые условия въезда для россиян
В Грузии ввели новые условия въезда для россиян
В Самаре хотят построить музей археологии
В Самаре хотят построить музей археологии
В Самаре прошел Парад в честь 79 годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В Самаре прошел Парад в честь 79 годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.82
0.7
EUR 98.95
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретит Паровоз Победы
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре хотят построить музей археологии

9 мая 2024 13:21
186
В Самаре хотят построить музей археологии

В столице региона может появиться новый культурный объект. На стрелке рек Волги и Самары хотят построить музей археологии. Информация об этом появилась в скорректированном проекте планировки территории.

Судя по эскизу застройки, музей археологии планируется разместить на территории бывшего завода клапанов, пишет Волга Ньюс.

Ученые считают, что именно здесь находилась первая самарская крепость, основанная князем Григорием Засекиным в 1586 году. Как известно, крепость сгорела. В начале XVIII века рядом была построена земляная, остатки которой археологи обнаружили во время раскопок на Хлебной площади. 

Территория бывшего завода клапанов находится в границах улиц Водников, Кутякова, Засекина. Она принадлежит компании "Топ-Строй", которую связывают с именем известного самарского бизнесмена Алексея Леушкина.

Несколько лет назад собственник снес корпуса предприятия. На его месте планировалось строительство торгового центра. Но археологи и архитекторы выступили против. Они настаивали на проведении раскопок на территории завода и обеспечении защиты культурного слоя. Но в итоге площадка пустует уже несколько нет. Там не проводили ни раскопки, ни строительные работы.

Место строительства музея археологии обозначено красным Фото: правительство Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Днем 10 мая местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра
9 мая 2024  15:08
Днем 10 мая местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра
168
В Самаре прошел Парад в честь 79 годовщины Победы в Великой Отечественной войне
9 мая 2024  13:15
В Самаре прошел Парад в честь 79 годовщины Победы в Великой Отечественной войне
278
В Самаре 9 мая пошел снег
9 мая 2024  11:45
В Самаре 9 мая пошел снег
303
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
9 мая 2024  09:32
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
212
Дмитрий Азаров нацелил региональные и муниципальные власти на полную концентрацию сил в праздничные дни
8 мая 2024  22:39
Дмитрий Азаров нацелил региональные и муниципальные власти на полную концентрацию сил в праздничные дни
1252
Весь список