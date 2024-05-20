Самарец украл продукты для ужина на двоих

65

В дежурную часть отдела полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение о том, что неизвестный, путем повреждения окна проник в помещение одного из сетевых магазинов и совершил хищение товара на сумму около 4 тысяч рублей, после чего злоумышленник скрылся.

Сотрудники полиции осмотрели помещение торговой точки, опросили продавцов, изъяли документацию. Согласно предоставленным документам, из торговой точки пропало 7 наименований товаров, среди которых были: табачные и колбасные изделия, замороженный шашлык, алкогольная и хлебобулочная продукции. Также изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент кражи и мужчину, совершившего преступление.

Сотрудники уголовного розыска в тот же день установили личность подозреваемого и задержали его в квартире знакомой, где обнаружили часть похищенного товара. А ранее, неоднократно судимого жителя Самары 1989 года рождения, доставили в отдел полиции, для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

Задержанный признался в совершении преступления и рассказал, что вместе с подругой распивал спиртные напитки. Через некоторое время, когда алкоголь закончился, он решил сходить в магазин. По пути следования за покупками, он обнаружил отсутствие денег и не желая отказываться от задуманного, решил проникнуть в ближайший магазин и похитить необходимые товары. Мужчина скрыл свое лицо капюшоном, так как понимал, что в помещении скорее всего установлены камеры видеонаблюдения, повредил окно и стал набирать товары, которые были необходимы для продолжения вечера. Чужое имущество он складывал в рукава, карманы куртки, а что не поместилось держал в руках.

После чего вернулся к своей знакомой с краденными товарами и продолжил распитие алкогольных напитков.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.