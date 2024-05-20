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В «Жигулёвской долине» прошли городские турниры по волейболу и диск-гольфу

20 мая 2024 10:15
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В «Жигулёвской долине» прошли городские турниры по волейболу и диск-гольфу

В субботу, 18 мая в технопарке «Жигулёвская долина» состоялся День здоровья, в рамках которого прошли турниры по волейболу и диск-гольфу.

 В церемонии открытия приняли участие первый заместитель директора технопарка «Жигулёвская долина» Андрей Попов, руководитель Управления физической культуры и спорта администрации г.о. Тольятти Дмитрий Шутов.

За кубок турнира по волейболу на универсальной спортивной площадке технопарка сразились 4 команды:

– Команда «ПРОФСОЮЗ» – Центральная районная организация профсоюза работников народного образования г. Тольятти;

– команда «ЗЕРНО» – компания «Фабрика полезных продуктов «Зерно», резидент технопарка «Жигулевская долина»;

– команда «ЮВЕНТА» – воспитанники СШОР № 2 «ЮВЕНТА»;

– команда «ROOTCODE» – жители г. Тольятти.

Золото турнира по волейболу завоевала команда «ЗЕРНО», второе место у команды «ROOTCODE», бронзовые призёры – команда «ЮВЕНТА».

Лучшим нападающим турнира признан Алексей Кривобоков; лучший пасующий – Анастасия Чеснокова; самый ценный игрок турнира – Иван Коннов.

В турнире по диск-гольфу также участвовали 4 команды:

– Команда «ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА» – технопарк «Жигулевская долина»;

– команда «ЗЕРНО» – компания «Фабрика полезных продуктов «Зерно», резидент технопарка «Жигулевская долина»;

– команда «ПРО АЛТИМАТ» – компания «Про Алтимат»;

– команда «ОЭЗ» – Особая экономическая зона «Тольятти».

Титул чемпионов завоевала команда «ПРО АЛТИМАТ», серебро – у команды «ОЭЗ», бронзовый призёр – команда «ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА».

Самыми ценными игроками турнира признаны Алексей Казаков и Марина Зотова, автор самого дальнего броска (23 м) – Наталья Суслина.

Все участники турниров получили памятные подарки от организаторов и партнёров соревнований.

День здоровья проводится в рамках реализации проекта «Территория здоровья. Развитие» – победителя регионального конкурса социальных проектов СОНКО. Организаторы мероприятия: технопарк «Жигулевская долина», АНО «Деловая Волга», при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Соорганизаторы: зал активного отдыха NEO, компания «Про Алтимат», спортивная школа олимпийского резерва № 2 «Ювента» г.о. Тольятти.

В технопарке «Жигулёвская долина» регулярно проводятся турниры по разным видам спорта: от хоккея на валенках и алтимата до баскетбола 3 х 3 и шахмат. Очередные спортивные баталии состоятся в День города 2 июня.

 

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