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В Тольятти приставы помогли ограничить доступ в заброшку

20 мая 2024 10:29
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В Тольятти приставы помогли ограничить доступ в заброшку

Судебные приставы Центрального района г. Тольятти обязали собственника заброшенного помещения очистить прилегающую территорию и ограничить доступ в недостроенное здание третьим лицам.

Мужчина, являясь собственником нежилого здания площадью свыше 200 кв.м., пренебрег  обязанностью содержать территорию в чистоте и порядке. Разбросанный вокруг мусор, поросль, проникновение третьих лиц на территорию неэксплуатируемого  объекта стали причиной обращения администрации города в суд. 

Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Центрального района г. Тольятти. Судебный пристав уведомил должника о возбужденном исполнительном производстве, ознакомил с решением суда, а также предупредил о возможных мерах принудительного характера – ограничениях и запретах, административной ответственности. Однако должница в установленный срок не произвела соответствующие мероприятия по очистке территории и ограничению доступа в здание третьих лиц.

Сотрудником Службы было вынесено постановление о взыскании с жительницы г. Тольятти исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, вынесено еще одно постановление – об ограничении в праве выезда за пределы РФ.

Данные меры побудили должницу убрать территорию от мусора, поросли и повесить на входную дверь металлический замок. Судебный пристав снял все ограничения, после чего окончил исполнительное производство.

Теги: Судебные приставы

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