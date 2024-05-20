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Самара - в десятке популярных направлений для отдыха на Волге в мае

20 мая 2024 10:50
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Самара - в десятке популярных направлений для отдыха на Волге в мае

20 мая в России отмечается День Волги. Эта дата выбрана, исходя из того, что именно в этот день   в 1988 году был принят закон «О защите Волги».  Сегодня Волга играет огромную роль в экономике и культуре страны. Многие курорты Поволжья пользуются огромной популярностью и всегда ждут туристов. В том числе - и в мае.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ,  на основании данных заявок, определил самые популярные направления  отдыха на Волге в мае 2024 года. На первом месте по посещаемости  - Казань, на втором Нижний Новгород, а на третьем - Волгоград.  Но и другие волжские города тоже пользуются вниманием туристов. Давайте же посмотрим, во сколько обойдется проживание в них в мае 2024 года.

 Десять самых популярных направлений для отдыха на Волге в мае:
 

1. Казань, Татарстан ― 5164 р. / 3 ночи*
2. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 5764 р. / 3 ночи
3. Волгоград,  Волгоградская область ― 4888 р. / 3 ночи
4. Ярославль, Ярославская область ― 3551  р. / 3 ночи
5. Самара, Самарская область ― 3070 р. / 3 ночи
6. Астрахань, Астраханская область ― 3303  р. / 3 ночи
7. Тверь, Тверская область ― 3654 р. / 3 ночи
8. Кострома, Костромская область ― 3932 р. / 3 ночи
9. Саратов, Саратовская область ― 2987 р. / 3 ночи
10. Чебоксары, Чувашия ― 2830 р. / 2 ночи
 
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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