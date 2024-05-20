Самара - в десятке популярных направлений для отдыха на Волге в мае

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20 мая в России отмечается День Волги. Эта дата выбрана, исходя из того, что именно в этот день в 1988 году был принят закон «О защите Волги». Сегодня Волга играет огромную роль в экономике и культуре страны. Многие курорты Поволжья пользуются огромной популярностью и всегда ждут туристов. В том числе - и в мае.



Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, на основании данных заявок, определил самые популярные направления отдыха на Волге в мае 2024 года. На первом месте по посещаемости - Казань, на втором Нижний Новгород, а на третьем - Волгоград. Но и другие волжские города тоже пользуются вниманием туристов. Давайте же посмотрим, во сколько обойдется проживание в них в мае 2024 года.



Десять самых популярных направлений для отдыха на Волге в мае:



1. Казань, Татарстан ― 5164 р. / 3 ночи*

2. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 5764 р. / 3 ночи

3. Волгоград, Волгоградская область ― 4888 р. / 3 ночи

4. Ярославль, Ярославская область ― 3551 р. / 3 ночи

5. Самара, Самарская область ― 3070 р. / 3 ночи

6. Астрахань, Астраханская область ― 3303 р. / 3 ночи

7. Тверь, Тверская область ― 3654 р. / 3 ночи

8. Кострома, Костромская область ― 3932 р. / 3 ночи

9. Саратов, Саратовская область ― 2987 р. / 3 ночи

10. Чебоксары, Чувашия ― 2830 р. / 2 ночи



*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки