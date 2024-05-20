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Внутренний туризм в России в 2023 году достиг рекордной отметки в 78 млн

20 мая 2024 10:38
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Внутренний туризм в России в 2023 году достиг рекордной отметки в 78 млн

Внутренний туризм в России в 2023 году побил исторический рекорд. Показатель вырос на 20% и составил 78 млн поездок, следует из предварительных данных Российского союза туриндустрии. Самыми популярными направлениями для российских туристов стали Краснодарский край, Москва и Московская область.

Эксперты отмечают, что Краснодарский край сейчас — и летний, и зимний лидер. Летом в первую очередь это пляжный отдых, он номер один среди российских курортов на Черном море. Участники рынка говорят, что если 10 лет назад они ожидали, что Крым поборется за первое место, то сейчас Краснодарский край ушел далеко вперед. В прошлом году он принял около 17,5-18 млн отдыхающих, а Крым — в районе 5 млн. Зимний Краснодарский край — это зимний отдых у моря в Сочи, Красная поляна с ее горнолыжным туризмом, а также игровая зона, пишет БФМ.

Эксперты выделяют пять курортных зон Краснодарского края, которые активно развиваются и особо интересуют туристов: это Анапа, Геленджик, Лазаревское, Сочи и Адлер. Везде разная динамика, но в целом участники рынка ожидают, что направления добавят 10-11%.

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