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В новых нормах Минсельхоза есть запрет на свободный выгул кур

20 мая 2024 10:42
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В новых нормах Минсельхоза есть запрет на свободный выгул кур

Подготовленный проект ветеринарных правил содержания птиц предусматривает запрет на их свободный выгул, чтобы избежать контактов с дикой птицей и заражения. Опрошенные Business FM фермеры критикуют проект, считая, что он просто сделает содержание домашней птицы для разведения и продажи невозможным.

В России могут запретить свободный выгул сельскохозяйственной птицы. Такая норма содержится в проекте новых ветеринарных правил содержания птиц в целях их разведения, выращивания и реализации, который разработали в Минсельхозе России еще в конце апреля. Как полагают в министерстве, на свободном выгуле птица может контактировать с дикой птицей, что чревато заносом в хозяйство заразных болезней.

Зоозащитники призывают не запрещать свободный выгул сельскохозяйственных птиц, указывая, что это улучшает условия их жизни.

Планируется, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года. Они станут обязательными для личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также для птицеводческих предприятий.

Эксперты считают, что это сделает невозможным развитие в России органического птицеводства, поскольку в соответствии с ГОСТ наличие свободного выгула — обязательное условие для производства органической продукции. А вместо запрета на свободный выгул предлагают вакцинировать всех сельхозптиц. 

В Россельхознадзоре поддерживают новые правила. Там ранее заявили, что масштабное распространение гриппа птиц наблюдается в Европе, где как раз либеральное законодательство в отношении животных и практикуется бесклеточное содержание птиц на свободном выгуле. По данным надзорного ведомства, с начала 2024 года по 5 апреля вспышки высокопатогенного гриппа птиц зарегистрированы в 22 странах Европы. Всего среди домашней и дикой птицы в европейских государствах выявлено 412 очагов.

Ранее отраслевые эксперты оценивали, что на долю личных подсобных хозяйств и фермеров в России приходится около 18% производства яиц и около 8% производства мяса птицы. При этом в России уже на протяжении минимум полугода отмечается сокращение производства яиц, а по итогам года наблюдалось небольшое снижение производства мяса птицы.

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