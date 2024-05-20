В Тольятти тушили лесной пожар

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За истекшие сутки произошел 1 низовой лесной пожар на площади 0,035 га в 44 квартале Тольяттинского лесничества в Автозаводском районе г.о. Тольятти, ликвидирован.



Вчера снова произошёл лесной пожар:



в 14.10 поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 44 квартале Тольяттинского лесничества в Комсомольском районе г.о. Тольятти.



Пожар ликвидирован на площади 0,02 га. Погибших и пострадавших нет.



Для тушения пожара привлекались 12 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС России 9 человек, 2 единицы техники.



С начала 2024 года произошло 8 лесных пожаров, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".



Помни! В регионе запрещено разведение открытого огня действует особый противопожарный режим!