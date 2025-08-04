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Самарский врач-неонатолог рассказала о влиянии грудного молока на здоровье ребёнка

4 августа 2025 14:23
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Компоненты грудного молока невозможно воспроизвести в условиях промышленного производства.

Какие удивительные факты, связаны с составом грудного молока и его влиянием на здоровье ребёнка, рассказывает врач-неонатолог Самарской городской клинической больницы 2. им. Н.А. Семашко Валерия Писаренко:

"Состав грудного молока изменчив по мере роста ребёнка и подстраивается под его потребности. Так, например, первые дни ребёнок получает молозиво, которое содержит множество компонентов, укрепляющих иммунитет новорожденного, а в период активного роста - молоко становится более питательным, чтобы отвечать потребностям растущего организма.

Грудное молоко почти на 90 % состоит из воды. Она биологически активна и легко усваивается организмом ребёнка. Поэтому ребенок на грудном вскармливании не нуждается в допаивании водой.

Компоненты грудного молока невозможно воспроизвести в условиях промышленного производства: более 200 олигосахаридов, более 40 ферментов, тысячи живых клеток. Все они необходимы для построения новых клеток в теле ребёнка, развития мозга, становления микробиоты кишечника.

Грудное вскармливание обеспечивает возможность гармоничного развития. Оно определяется не только составом грудного молока, но и особой эмоциональной связью с матерью".

Теги: Медицина Самара

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