Самарский врач-кардиолог рассказала о влиянии табакокурения на сердечно-сосудистую систему

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О фактах влияния табакокурения на сердечно-сосудистую систему и здоровье в целом рассказывает

главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, заведующий отделением-врач-кардиолог кардиологического отделения №23 Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Мария Скуратова:



"На вид безобидное растение из семейства пасленовых наряду с томатами и баклажанами способно вызвать наркотическую зависимость. По тяжести зависимости табак стоит на третьем месте после иных наркотических средств.



Никотин не обладает успокаивающим действием. Вызывая торможение нервной системы, он приводит к ослаблению мыслительной функции мозга.



В дыме табака содержатся вещества, разрушающие генетический код клетки. Это приводит к онкологическим заболеваниям.



Курящие женщины разрушают свои яйцеклетки.



Сигареты, содержащие фильтры, задерживают крупные частицы табачного дыма и пропускают мелкие - более опасные и высоко канцерогенные! Любители «лайтовых» сигарет очень ошибаются в их «безопасности». Малыми дозами они получают все те же эффекты обычной сигареты.



Не так безобиден и кальян. Выкуривание кальяна в течение 20-40 минут можно приравнять к концентрация никотина в 40 сигаретах!



У всех курильщиков атеросклеротические процессы развиваются быстрее. Это приводит к снижению продолжительности жизни на 10 и более лет.



Инфаркты и инсульты развиваются в более молодом возрасте, чем у некурящих людей



Каждая выкуренная сигарета приводит к подъему артериального давления, вызывая развитие гипертонической болезни и ее последствий.



У курильщиков, как правило, атеросклероз имеет генерализованный характер и развивается в различных сосудистых бассейнах одновременно – в головном мозге, сердце и нижних конечностях.



К сожалению, бросить курить гораздо сложнее, чем начать. Здесь требуется желание пациента, сила воли, сопровождение врача.



Выбирая здоровый образ жизни, вы добавляете счастливые, активные годы жизни!"