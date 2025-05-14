Самарский врач-кардиолог напомнила, как контролировать давление

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Заведующая кардиологическим отделением №6, врач-кардиолог Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова Елена Адонина:

"Высокое артериальное давление (гипертензия) может развиваться в любом возрасте, хотя его распространенность увеличивается с возрастом.



У молодых людей высокое давление может быть связано с генетическими факторами, образом жизни, стрессом или другими заболеваниями. У пожилых людей гипертензия чаще возникает из-за возрастных изменений в сосудах и других физиологических факторов. Гипертензия во время беременности требует особого внимания, поскольку высок риск осложнений.



Примерно две трети людей старше 65 лет страдают артериальной гипертензией, а люди с нормальным артериальным давлением в возрасте 50 лет имеют высокий риск развития артериальной гипертензии.



Артериальная гипертензия обычно протекает бессимптомно, пока не разовьются осложнения в органах-мишенях. На ранней стадии не наблюдается никаких патологических изменений. Тяжелая или длительная артериальная гипертензия повреждает органы-мишени (в первую очередь сердечно-сосудистую систему, головной мозг, почки), увеличивая риск развития:

ишемической болезни сердца

инфаркта миокарда

сердечной недостаточности

инсульта (особенно геморрагического)

почечной недостаточности

смерти.



Контроль артериального давления включает изменение образа жизни и лекарственную терапию.



Какого образа жизни стоит придерживаться:

регулярные физические нагрузки до 30 минут в день

низкокалорийное питание и снижение веса

уменьшение потребления соли

отказ от злоупотребления алкоголем

уменьшение потребления насыщенных жирных кислот и продуктов, богатых холестерином

увеличение потребления фруктов

отказ от курения

адекватная продолжительность сна.



Важно регулярно мониторить артериальное давление, независимо от возраста. Раннее выявление и лечение гипертензии могут помочь предотвратить серьезные осложнения, такие как инсульт, инфаркт миокарда и заболевания почек. Здоровый образ жизни, включая правильное питание, физическую активность и отказ от курения, также играет ключевую роль в контроле артериального давления.

Фото: минздрав СО