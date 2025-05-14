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Самарский врач-кардиолог напомнила, как контролировать давление

14 мая 2025 18:22
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Раннее выявление и лечение гипертензии могут помочь предотвратить серьезные осложнения, такие как инсульт, инфаркт миокарда и заболевания почек.

Заведующая кардиологическим отделением №6, врач-кардиолог Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова Елена Адонина:

"Высокое артериальное давление (гипертензия) может развиваться в любом возрасте, хотя его распространенность увеличивается с возрастом.

У молодых людей высокое давление может быть связано с генетическими факторами, образом жизни, стрессом или другими заболеваниями. У пожилых людей гипертензия чаще возникает из-за возрастных изменений в сосудах и других физиологических факторов. Гипертензия во время беременности требует особого внимания, поскольку высок риск осложнений.

Примерно две трети людей старше 65 лет страдают артериальной гипертензией, а люди с нормальным артериальным давлением в возрасте 50 лет имеют высокий риск развития артериальной гипертензии.

Артериальная гипертензия обычно протекает бессимптомно, пока не разовьются осложнения в органах-мишенях. На ранней стадии не наблюдается никаких патологических изменений. Тяжелая или длительная артериальная гипертензия повреждает органы-мишени (в первую очередь сердечно-сосудистую систему, головной мозг, почки), увеличивая риск развития:
ишемической болезни сердца
инфаркта миокарда
сердечной недостаточности
инсульта (особенно геморрагического)
почечной недостаточности
смерти.

Контроль артериального давления включает изменение образа жизни и лекарственную терапию.

Какого образа жизни стоит придерживаться:
регулярные физические нагрузки до 30 минут в день
низкокалорийное питание и снижение веса
уменьшение потребления соли
отказ от злоупотребления алкоголем
уменьшение потребления насыщенных жирных кислот и продуктов, богатых холестерином
увеличение потребления фруктов
отказ от курения
адекватная продолжительность сна.

Важно регулярно мониторить артериальное давление, независимо от возраста. Раннее выявление и лечение гипертензии могут помочь предотвратить серьезные осложнения, такие как инсульт, инфаркт миокарда и заболевания почек. Здоровый образ жизни, включая правильное питание, физическую активность и отказ от курения, также играет ключевую роль в контроле артериального давления.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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