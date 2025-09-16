Самарский врач-инфекционист: от прививки заболеть нельзя

128

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова:



"У любого вирусного заболевания есть 2 составляющие: интоксикация и катаральный синдром.



Интоксикация ощущается как выраженная головная боль, повышение температуры, боли в костях, мышцах, суставах.

Катаральный синдром – выделения из носа, кашель.



При гриппе первый синдром выражен очень сильно. Заболевание начинается в часы, температура поднимается до 40 градусов. Потом проявляется катаральный синдром.



Грипп - это грозное инфекционное заболевание. Особенно он опасен для маленьких детей, пациентов с хроническими заболеваниями. Когда организм ослаблен хроническими болезнями, то по нему сильнее ударяет вирус, как следствие - тяжелое течение болезни и осложнения.



Иммунизация помогает минимизировать риски заражения, а при встрече с вирусом перенести заболевание в лёгкой форме.



От прививки заболеть нельзя. Для вакцинации от гриппа применяются отечественные вакцины. Они очищены, имеют хороший антигенный состав, поэтому достаточно легко переносятся и в итоге надёжно защищают.



Выбор однозначен - надо приходить и прививаться, если нет медицинских противопоказаний".

Фото: минздрав СО