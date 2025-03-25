Самарский врач - иммунолог - аллерголог рассказал о симптомах и профилактике поллиноза

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Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Самарской области, заведующий детской поликлиникой, врач-иммунолог-аллерголог Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Фарид Закиров:



"Из-за тёплой зимы и ранней весны период цветения растений сдвигается, а концентрация аллергенной пыльцы в воздухе растёт раньше обычного.



Наиболее распространённые жалобы связаны с аллергией на пыльцу деревьев. Уже в начале весны фиксируются случаи поллиноза, хотя ранее пик приходился на май. Симптомы варьируются от лёгкого насморка и зуда в глазах до выраженного отёка слизистых и бронхоспазмов. У некоторых пациентов ранняя аллергия усугубляется реакцией на пищевые продукты.



Как обезопасить себя в этот период?



Главное — заранее подготовиться к сезону цветения. Если у вас уже была диагностирована аллергия, стоит начать приём антигистаминных препаратов, назначенных врачом, ещё до появления симптомов.



Ограничить время пребывания на улице в сухую и ветреную погоду, когда концентрация пыльцы в воздухе максимальна.



После возвращения с улицы умываться, промывать нос солевыми растворами.



Регулярно проводить влажную уборку в доме.



Проветривать помещение после дождя, когда пыльца прибита к земле, а в другое время держать окна закрытыми.

Если аллергия проявляется сильно, стоит обратиться к врачу-аллергологу, который подберет подходящее лечение и назначит аллерген-специфическую иммунотерапию."

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