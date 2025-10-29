Самарский врач-гериатр назвала 10 мер профилактики инсульта для людей пожилого возраста

Врач-гериатр гериатрического кабинета Самарской городской клинической больницы №2 имени Н. А. Семашко Елена Бойкачева:
"В группе риска развития инсульта - пациенты старше 60 лет с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и атеросклероз.
Профилактика инсульта в пожилом возрасте:
Регулярная физическая активность – 30-40 минут легких физических нагрузок ежедневно.
Правильное питание. Ежедневный рацион должен включать достаточное количества белка, овощей, фруктов, рыбы и цельнозерновых продуктов. Ограничьте соль, жирную и переработанную пищу. Полезны продукты, богатые калием и магнием: бананы, бобовые и шпинат.
Отказ от вредных привычек.
Контроль веса. Избыточный вес увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Режим сна – рекомендуется спать не менее 7–8 часов в сутки.
Регулярное измерение давления. Контролируйте артериальное давление и, при необходимости, принимайте назначенные врачом препараты для его нормализации.
Мониторинг уровня холестерина и глюкозы. Следите за показателями холестерина и сахара в крови и соблюдайте рекомендации врача, особенно при сахарном диабете.
Приверженность к лекарственной терапии. При наличии показаний врач может назначить препараты, которые нужно принимать строго по схеме.
Регулярное прохождение профилактических осмотров и диспансеризации.
Своевременное обращение к врачу. Обращайте внимание на транзиторные ишемические атаки — временные симптомы, такие как кратковременное онемение, слабость или нарушение речи".
29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.
Фото: pxhere.com