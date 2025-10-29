Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году на конкурс было подано больше 130 заявок.
В Самарском институте культуры прошел Всероссийский конкурс вокального искусства «Надежда»
РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкарте
РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкарте
Такой фестиваль впервые пройдет на «Солидарность Самара Арене».
Легенды сборной России дадут урок футбола самарским детям 
Премия выявляет лучшие регионы, города, практики и компании в сфере креативных индустрий, поощряя проекты, выдающихся деятелей, творцов и профессионалов, чьи прорывные достижения и личный вклад меняют креативный ландшафт России.
Стартовал приём заявок на V Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий
Спортсмены Самарской области выступят в финалах футбола глухих (юноши), футбола на электроколясках, футбола слепых и футбола ампутантов.
Самарские футболисты примут участие в финале Всероссийских соревнований «FONBET Стальная воля» в Сириусе
Потребление рыбы и морепродуктов гражданами РФ отстает от рекомендованной нормы
Потребление рыбы и морепродуктов гражданами РФ отстает от рекомендованной нормы
В группе риска - пациенты старше 60 лет с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и атеросклероз.
Самарский врач-гериатр назвала 10 мер профилактики инсульта для людей пожилого возраста
Пациент выписан с минимальным неврологическим дефицитом: ходит, разговаривает, полностью себя обслуживает.
Самарские врачи спасли жизнь 17-летнему парню после тяжёлого инсульта
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.82
0.84
EUR 92.94
0.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач-гериатр назвала 10 мер профилактики инсульта для людей пожилого возраста

29 октября 2025 17:55
106
В группе риска - пациенты старше 60 лет с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и атеросклероз.

Врач-гериатр гериатрического кабинета Самарской городской клинической больницы №2 имени Н. А. Семашко Елена Бойкачева:

 "В группе риска развития инсульта - пациенты старше 60 лет с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и атеросклероз.

 Профилактика инсульта в пожилом возрасте:

 Регулярная физическая активность – 30-40 минут легких физических нагрузок ежедневно.

 Правильное питание. Ежедневный рацион должен включать достаточное количества белка, овощей, фруктов, рыбы и цельнозерновых продуктов. Ограничьте соль, жирную и переработанную пищу. Полезны продукты, богатые калием и магнием: бананы, бобовые и шпинат.

 Отказ от вредных привычек.

 Контроль веса. Избыточный вес увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

 Режим сна – рекомендуется спать не менее 7–8 часов в сутки.

 Регулярное измерение давления. Контролируйте артериальное давление и, при необходимости, принимайте назначенные врачом препараты для его нормализации.

 Мониторинг уровня холестерина и глюкозы. Следите за показателями холестерина и сахара в крови и соблюдайте рекомендации врача, особенно при сахарном диабете.

 Приверженность к лекарственной терапии. При наличии показаний врач может назначить препараты, которые нужно принимать строго по схеме.

 Регулярное прохождение профилактических осмотров и диспансеризации.

 Своевременное обращение к врачу. Обращайте внимание на транзиторные ишемические атаки — временные симптомы, такие как кратковременное онемение, слабость или нарушение речи".

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пациент выписан с минимальным неврологическим дефицитом: ходит, разговаривает, полностью себя обслуживает.
29 октября 2025, 17:40
Самарские врачи спасли жизнь 17-летнему парню после тяжёлого инсульта
Пациент выписан с минимальным неврологическим дефицитом: ходит, разговаривает, полностью себя обслуживает. Здравоохранение
253
На данный момент с использованием данного оборудования проведено более 600 диагностических исследований.
29 октября 2025, 15:10
В самарской поликлинике №13 специалисты проводят обследования на новом рентген - аппарате
На данный момент с использованием данного оборудования проведено более 600 диагностических исследований. Здравоохранение
169
Это грыжи, которые возникают вокруг стомы.
28 октября 2025, 15:02
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе провели малоинвазивные операции по устранению парастомальных грыж
Это грыжи, которые возникают вокруг стомы. Здравоохранение
642
Здравоохранение
В группе риска - пациенты старше 60 лет с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и атеросклероз.
29 октября 2025  17:55
Самарский врач-гериатр назвала 10 мер профилактики инсульта для людей пожилого возраста
106
Пациент выписан с минимальным неврологическим дефицитом: ходит, разговаривает, полностью себя обслуживает.
29 октября 2025  17:40
Самарские врачи спасли жизнь 17-летнему парню после тяжёлого инсульта
255
Автопарк Новокуйбышевской центральной городской больницы пополнился 4 автомобилями Lada Granta.
29 октября 2025  15:20
В больнице Новокуйбышевска на новых автомобилях совершено более 8 тысяч выездов за 8 месяцев
172
На данный момент с использованием данного оборудования проведено более 600 диагностических исследований.
29 октября 2025  15:10
В самарской поликлинике №13 специалисты проводят обследования на новом рентген - аппарате
169
Опавшие листья нередко содержат микроорганизмы, загрязняющие вещества и аллергены.
28 октября 2025  22:14
Терапевт рассказала об опасности фотосессий с осенними листьями
529
К ошибкам в питании, приводящим к разрушению костей, врач отнесла несколько основных.
28 октября 2025  20:15
Врач-эндокринолог рассказал о продуктах, которые разрушают кости
408
Это грыжи, которые возникают вокруг стомы.
28 октября 2025  15:02
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе провели малоинвазивные операции по устранению парастомальных грыж
642
За один день региональный банк донорской крови пополнился на 120 литров.
28 октября 2025  14:25
Рабочая донорская суббота прошла на Самарской областной станции переливания крови
410
Специалист отметила, что пить воду лучше сразу после пробуждения, а завтракать и пить чай или кофе — через 20–30 минут.
27 октября 2025  23:13
Врач-терапевт рассказала о пользе стакана воды до завтрака
654
6 ключевых показателей, которые должен знать каждый.
27 октября 2025  19:32
Советы эксперта: как предупредить развитие сосудистых катастроф
576
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15372
Весь список
В центре внимания
В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам
29 октября 2025  12:40
В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам
221
в правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки
29 октября 2025  12:25
В правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки
299
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
28 октября 2025  21:14
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
394
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.
28 октября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»
1247
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
395
Весь список