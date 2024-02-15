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Самарский врач-гастроэнтеролог рассказала о сохранении здоровья органов пищеварения у детей

15 февраля 2024 14:39
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Профилактика должна начинаться с первых месяцев жизни. Заключается она в сохранении грудного вскармливания.

Врач-гастроэнтеролог Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Эльвира Хлопова:

"Рациональное питание - основа здорового функционирования желудочно-кишечного тракта детей и подростков.

Профилактика должна начинаться с первых месяцев жизни. Заключается она в сохранении грудного вскармливания. Грудное молоко - уникальное питание, созданное природой, и не имеющее аналогов. Оно закладывает базовые основы здоровья ребенка.

Нарушение питания в периоды активного развития детей может привести к развитию заболеваний ЖКТ, органов кровообращения и изменениям со стороны нервной системы.

Для правильного развития организма и хорошей умственной активности детей необходимо соблюдение режима питания:
-приемы пищи должны проходить в одно время, небольшими порциями, чтобы не нагружать организм.
-после приема пищи не надо сразу ложиться. Лучше провести время до сна спокойно, например, почитать или послушать аудиокнигу.
-во время еды нужно тщательно пережевывать пишу, не отвлекаясь на гаджеты и разговоры.
-школьникам требуется 4–5 разовый прием пищи в течение дня в зависимости от возраста, умственной и физической нагрузки.
- в первую половину дня следует использовать продукты, богатые животным белком, а на ужин — молочно-растительные продукты.
-большое значение для детского организма имеет достаточное содержание в пище белка. В рационе животные белки должны составлять не менее 50% от общего количества. При дефиците белка возникают переутомление, снижение работоспособности и ухудшение успеваемости.

Психотравмирующие ситуации - сложные отношения в семье, трудности в общении в детских коллективах, увлеченность гаджетами - могут спровоцировать стресс и тревожные состояния у детей. Это приводит к дисфункции вегетативной нервной системы и развитию различных заболеваний, в том числе и органов пищеварения.

Необходимо соблюдать элементарные правила гигиены - мытье рук. Это важный фактор защиты от бактерий. Не менее важна гигиена полости рта для профилактики заболеваний пищеварительного тракта.

Контролируйте режимы сна и отдыха, обязательно уделяйте время активным занятиям спортом и прогулкам на свежем воздухе.

Важным правилом профилактики болезней ЖКТ является прохождение медицинских осмотров".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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