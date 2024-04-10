Самарский Врач-диетолог рассказала о принципах здорового питания

Главный внештатный специалист – диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова:
"Особенности неправильного питания:
избыточная калорийность рациона с преобладанием насыщенных жирных кислот (колбасы, копчености, фастфуд) и добавленного сахара (кондитерские изделия, мороженое, печенье, газированные напитки)
низкое содержание клетчатки
большая доля консервированных продуктов, ароматизаторов, красителей
редкие приёмы пищи.
Такое питание приводит к накоплению избыточной массы тела и ожирению. Впоследствии могут развиться такие заболевания как сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз, подагра, мочекаменная болезнь.
Здоровое питание – это прежде всего рациональное, сбалансированное питание. Это хорошо и правильно подобранный рацион. Он должен отвечать индивидуальным особенностям организма, учитывать характер труда и физическую активность, пол и возраст, а также условия проживания.
Для здоровья следует соблюдать следующие принципы рационального питания:
Принцип качественной полноценности
Качественный состав питания должен содержать белки, жиры, углеводы, минеральные соли и витамины.
Принцип количественной полноценности
Энергетическая ценность суточного рациона питания должна соответствовать энергозатратам организма.
Если всю калорийность взять за 100%, то из них:
Белки – 10 - 15 %
Жиры – 15 - 30 %
Углеводы – 55 - 75 %
Режим питания
Это кратность приемов пищи, интервалы между ними, время приема пищи и распределение калорийности по приемам пищи.
Оптимально – 3-4-х разовое питание.
Каждый прием пищи должен продолжаться не менее 20—30 минут, перерывы между приемами не должны превышать 5 часов.
При 3-х разовом питании соотношение: завтрак — 30%, обед — 45%, ужин — 25%. Последний прием пищи должен производиться за 2,5—3 часа до сна.
Принцип безопасности
Здоровое питание — это безвредное питание!
Принцип рациональной кулинарной обработки
Кулинарная обработка – это ряд действий, которые позволяют приготовить продукт питания к употреблению с минимальными потерями микроэлементов и витаминов.
Обработка имеет ряд достоинств: обеззараживание продуктов, снижение активности антиферментов, распад ядовитых веществ, размягчение еды, а также распад сложных веществ, что облегчает переваривание.
Принцип разнообразия
Рацион должен состоять из разнообразных пищевых продуктов, ежедневное меню должно изменяться. Ежедневно в рационе должны быть практически все продукты из пирамиды питания.
Принцип учета индивидуальных особенностей организма
При составлении рациона питания необходимо учитывать физиологические особенности организма и род деятельности (спортсмены, космонавты), а также патологические (пищевая аллергия, непереносимость некоторых пищевых продуктов, наличие хронических заболеваний)".
Фото: минздрав СО