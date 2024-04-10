Самарский Врач-диетолог рассказала о принципах здорового питания

178

Главный внештатный специалист – диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова:



"Особенности неправильного питания:

избыточная калорийность рациона с преобладанием насыщенных жирных кислот (колбасы, копчености, фастфуд) и добавленного сахара (кондитерские изделия, мороженое, печенье, газированные напитки)

низкое содержание клетчатки

большая доля консервированных продуктов, ароматизаторов, красителей

редкие приёмы пищи.



Такое питание приводит к накоплению избыточной массы тела и ожирению. Впоследствии могут развиться такие заболевания как сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз, подагра, мочекаменная болезнь.



Здоровое питание – это прежде всего рациональное, сбалансированное питание. Это хорошо и правильно подобранный рацион. Он должен отвечать индивидуальным особенностям организма, учитывать характер труда и физическую активность, пол и возраст, а также условия проживания.



Для здоровья следует соблюдать следующие принципы рационального питания:



Принцип качественной полноценности

Качественный состав питания должен содержать белки, жиры, углеводы, минеральные соли и витамины.



Принцип количественной полноценности

Энергетическая ценность суточного рациона питания должна соответствовать энергозатратам организма.

Если всю калорийность взять за 100%, то из них:

Белки – 10 - 15 %

Жиры – 15 - 30 %

Углеводы – 55 - 75 %



Режим питания

Это кратность приемов пищи, интервалы между ними, время приема пищи и распределение калорийности по приемам пищи.

Оптимально – 3-4-х разовое питание.

Каждый‌ прием пищи должен продолжаться не менее 20—30 минут, перерывы между приемами не должны превышать 5 часов.

При 3-х разовом питании соотношение: завтрак — 30%, обед — 45%, ужин — 25%. Последний‌ прием пищи должен производиться за 2,5—3 часа до сна.



Принцип безопасности

Здоровое питание — это безвредное питание!



Принцип рациональной кулинарной обработки

Кулинарная обработка – это ряд действий, которые позволяют приготовить продукт питания к употреблению с минимальными потерями микроэлементов и витаминов.

Обработка имеет ряд достоинств: обеззараживание продуктов, снижение активности антиферментов, распад ядовитых веществ, размягчение еды, а также распад сложных веществ, что облегчает переваривание.



Принцип разнообразия

Рацион должен состоять из разнообразных пищевых продуктов, ежедневное меню должно изменяться. Ежедневно в рационе должны быть практически все продукты из пирамиды питания.



Принцип учета индивидуальных особенностей‌ организма

При составлении рациона питания необходимо учитывать физиологические особенности организма и род деятельности (спортсмены, космонавты), а также патологические (пищевая аллергия, непереносимость некоторых пищевых продуктов, наличие хронических заболеваний)".

Фото: минздрав СО