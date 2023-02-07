Самарский врач: «Более половины опухолей полости рта выявляются в запущенной стадии»

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Врач челюстно-лицевой хирург призвал жителей проходить профосмотры для ранней диагностики рака.



Ежегодно в России регистрируется свыше 25 тысяч новых случаев заболевания злокачественными новообразованиями головы и шеи. Среди них весомую часть занимают щитовидная железа, полость рта и глотка, сообщает пресс-служба минздрава СО.



«В Самарской области злокачественные новообразования полости рта ежегодно диагностируются в среднем у 200 пациентов, причем более половины случаев — в запущенной стадии, — рассказал врач челюстно-лицевой хирург онкологического отделения опухоли головы, шеи Самарского областного клинического диспансера Алексей Габриелян. — Нужно понимать, что лечение пациентов с 3 и 4 стадией достаточно сложное и требует проведения лучевой терапии, химиотерапии, оперативных вмешательств. Все это сказывается на качестве жизни пациента. Поэтому вопросам ранней диагностики уделяется особое внимание».



Врачи напоминают: ответственное отношение к своему здоровью — основа профилактики заболеваний, залог долгой и активной жизни.



Рекомендации просты: надо исключить факторы риска — курение и алкоголь.



Обязательно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, в том числе, если уже имеются хронические заболевания.



Важно своевременно обратиться к врачу для исключения онкологического заболевания, если у вас есть такие симптомы как:

- дискомфорт, боль в горле

- осиплость

- выделения из носа

- наличие незаживающих язв и образований.

Фото: пресс-служба минздрава СО