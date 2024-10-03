Самарский медицинский психолог: "Семья играет ключевую роль в сбережении когнитивных функций пожилого человека"

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Медицинский психолог Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн им. О. Г. Яковлева Нелли Симченок:



«Семья играет ключевую роль в сбережении когнитивных функций пожилого человека, обеспечивая не только эмоциональную поддержку, но и умственные стимулы, необходимые для активного долголетия.



Что помогает уменьшить риски развития когнитивных нарушений, улучшить память и общее состояние ума?

-регулярное взаимодействие и общение с членами семьи

-участие в совместных мероприятиях

- поддержка увлечений

- обмен воспоминаниями и впечатлениями.



Кроме того, семья может создать безопасную и поддерживающую среду для пожилого человека.



Важно уделять особое внимание физическому состоянию пожилого человека. Здоровье тела непосредственно влияет на уровень стресса, а стресс - на здоровье ума. Поэтому следует наблюдаться у лечащего врача при наличии хронических заболеваний и своевременно проходить профилактические обследования.



Для тренировки мозга пожилым людям необходимы:

умственные игры

чтение книг

обучение новым навыкам или хобби.



Активное и заботливое участие семьи в жизни пожилого человека создаёт гармоничную атмосферу, способствующую поддержанию когнитивных функций и замедлению процесса старения. Семейные узы не только укрепляют эмоциональные связи, но и служат мощным инструментом в борьбе с возрастными изменениями».

Фото: минздрав СО