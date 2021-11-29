Самарские врачи спасли почти 200 пациентов с сочетанием коронавируса и инфаркта миокарда в этом году

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В этом году в два крупнейших инфекционных госпиталя региона – больницу им. В.Д. Середавина и больницу №5 Тольятти, где в «красной зоне» продолжают функционировать Региональные сосудистые центры, было госпитализировано почти 200 пациентов с сочетанием COVID-19 и инфаркта миокарда. Половине из них врачи провели коронарографию с установкой стента в соответствии со всеми современными принципами диагностики и лечения.

Оказание своевременной и качественной медицинской помощи – важная часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. В инфекционных госпиталях, где лечатся пациенты с COVID-19 и подозрением на это заболевание, работают врачи разных специальностей. Они оказывают медицинскую помощь пациентам с сопутствующими хроническими заболеваниями, при необходимости выполняют экстренные хирургические операции. Отдельное внимание уделено организации специализированной медпомощи при таких жизнеугрожающих состояниях, как инфаркт и инсульт.

Если у пациента имеется сочетание заболеваний, то его лечение проводит мультидисциплинарная команда врачей. К примеру, в бригаду для проведения операции входят хирурги различных специальностей, анестезиологи, операционные медицинские сестры. После операции больной находится в отделении реанимации, где ему проводится интенсивная терапия.

Недавно врачи Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина помогли жителю Самары Александру Глухову, который проходил лечение в инфекционном госпитале и ему потребовалась срочная операция по его сопутствующему заболеванию.

«Мне казалось, я вышел на улицу и простыл, пытался лечиться, но ничего не помогало. Тогда вызвали скорую, и меня доставили в госпиталь областной больницы, - рассказал мужчина. - Все шло хорошо, но 4 ноября я внезапно почувствовал боли в животе. Меня отвезли на операцию. Надо сказать, уход за мной был отличный, персонал внимательный, отзывчивый, отдельное спасибо хирургу больницы Самвелу Вазгеновичу, который провел операцию. Здесь мне помогли встать на ноги, выходили, сейчас мне значительно легче».

Сейчас пациент выписан из больницы и благодарит медработников за оказанную помощь.

Хирургические операции в условиях инфекционного госпиталя имеют свою особенность. Они проводятся в специальных костюмах, защитных очках, длятся по 3,5 - 4 часа. Выполнять многочасовые операции в таких условиях очень сложно. Но такова особенность коронавирусной инфекции. На фоне COVID-19 нередко возникают осложнения сопутствующих заболеваний, и приходится прибегать к оперативным вмешательствам.

«Оперируем почти каждый день, - подчеркнул врач-хирург Самвел Нагапетян, который работает в «красной зоне» с самого начала создания госпиталя. - Оперируем абдоминальную патологию, проводим операции при сосудистых заболеваниях, тромбозах, эмболиях».

Фото: правительство СО