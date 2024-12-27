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Самарские врачи провели подростку сложную операцию с врожденной кифотической деформацией позвоночника

27 декабря 2024 14:40
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Данная патология могла привести к неврологическим нарушениям в виде вторичного стеноза позвоночного канала.

Врачи травматологи-ортопеды Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой провели сложную высокотехнологичную операцию 16–летнему подростку с врожденной кифотической деформацией позвоночника на фоне клиновидного полупозвонка. Пациента прооперировали с использованием транспедикулярной фиксации позвоночника.

У юного жителя Самары с раннего возраста родители отмечали небольшое нарушение осанки. Ортопедические проблемы стали существенно заметны при интенсивном росте в подростковый период. Пациента госпитализировали в областную детскую больницу имени Ивановой, где после обследования был установлен диагноз - врожденная кифотическая деформация позвоночника с полупозвонком в сагиттальной плоскости.

Данная патология могла привести к неврологическим нарушениям в виде вторичного стеноза позвоночного канала.

Врачи травматологи – ортопеды провели высокотехнологичную операцию, после которой угол кифотической деформации с 90 градусов был снижен до физиологических 35.

«Такие операции характеризуются высокой сложностью в силу своей технической специфики. В ходе неё мы провели удаление добавочного полупозвонка с использованием транспедикулярной фиксации Данный метод позволяет добиваться лучших результатов послеоперационной коррекции, устранения дисбаланса туловища и снижения количества послеоперационных осложнений. Чтобы избежать повреждения близко расположенных анатомических структур, фиксацию позвоночника проводили под рентгеновским контролем, используя установку С-дуга, которая позволяет контролировать установку опорных элементов во время оперативного вмешательства», - рассказал главный внештатный детский травматолог-ортопед министерства здравоохранения Самарской области, врач-травматолог-ортопед хирургического отделения Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой Павел Рыжов.

В результате операции деформация была скорректирована. Операция длилась около двух часов. Уже на третьи сутки парень начал вставать и передвигаться. На данный момент он чувствует себя хорошо и живет полноценной жизнью. Занятия профессиональным спортом на время приостановлены, но вскоре молодой парень сможет вернуться и к ним.

Врачи больницы имени Ивановой уделяют особое внимание развитию высокотехнологичных видов медицинской помощи. Ежегодно хирурги медучреждения проводят около 2800 операций юным жителям губернии и близлежащих регионов , включая высокотехнологичные. Часть методик, применяемых специалистами больницы, является уникальными, в том числе по таким направлениям как неонатальная хирургия (проведение сложных операций самым маленьким пациентам), травматология - ортопедия (коррекция врожденных и приобретенных деформаций грудной клетки), оториноларингология (реконструктивные операции).

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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