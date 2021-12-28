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Самарские врачи провели экстренную операцию 8-летнему мальчику после бытовой травмы

28 декабря 2021 12:36
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Самарские врачи провели экстренную операцию 8-летнему мальчику после бытовой травмы

Врачи Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина провели экстренную операцию восьмилетнему мальчику, который получил тяжелую травму.

Как пояснили родственники, ребенок играл с друзьями в квартире, когда разбилась стеклянная часть двери. «Мы перевязали ему руку, быстро сели в машину и привезли в больницу. К счастью, ни сухожилий, ни вен не было затронуто» - рассказывает папа мальчика Павел Кочетков. 

Врачам пришлось буквально «зашивать» многочисленные порезы на руке, для этого провели пересадку кожи с живота на предплечье. Сейчас ребенок проходит восстановительное лечение. 

«Конечно, надо больше с детьми говорить на тему безопасности, причем, не важно, где – будь то дом или улица, нужно быть очень осторожным и внимательным», - призывает всех родителей Павел.

За последние пару месяцев в травматологическое отделение больницы им. В.Д. Середавина поступило 7 маленьких пациентов с подобными травмами, осложнёнными повреждениями сухожилий и крупных сосудов.

«Ребенок должен всегда находиться под присмотром родителей, - подчеркивает заведующий травматологическим отделением педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Сергей Шуваев. - Родители должны помнить, что существуют повышенные риски при использовании детьми любого спортивного снаряда. Опасной может стать любая снежная забава, и даже игра в снежки может привести к очень тяжелым травмам. Родители не должны упускать детей из поля зрения ни на улице, ни дома. Бывает, дети получают сочетанные повреждения, то есть повреждения скелета в сочетании с повреждением   внутренних органов, крупных сосудов и черепно-мозговой травмы. Это ещё больше утяжеляет  состояние больного, иногда такие травмы несовместимы с жизнью».  

Среди самых распространенных медработники называют травмы, полученные при катании с горок на тюбингах. Скорость летящей «ватрушки» - 50-60 км/ч. Это спортивный снаряд, который опасен для катания в неприспособленных дворах. Чревато травмами также катание на лыжах и коньках без присмотра взрослых.  

По словам специалистов, в новогодние праздники риск получить травму у детей возрастает в разы. Поэтому призывают родителей быть предельно внимательными.

В случае, если ЧП избежать не удалось, нужно сразу обращаться за помощью к врачам. Сегодня в регионе работает несколько травмпунктов.

В Самаре:

1. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» ул. Полевая, 80а, (тел. (846) 207-22-33) круглосуточно;

2. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко», ул. Калинина, 32, (тел. (846) 975-33-03(02), (01)) круглосуточно;

3. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7», ул. Крайняя, 17, (тел. (846) 975-32-35) круглосуточно;

4. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №10», ул. Медицинская, 4б, (тел. 846) 377-36-27) круглосуточно;

5. ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159, (тел. (846) 273-36-27) круглосуточно.

В Новокуйбышевске:

1. ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница», ул. Пирогова, 1, к3, (84635) 6-03-11,6-03-01) круглосуточно.

В Тольятти:

1. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №3» ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, круглосуточно (тел. 8482) 37-98-71);

2. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница №2» ул. Баныкина, 8, (8482) 93-52-01, 93-52-63) кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.

В Сызрани:

1. ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская больница» ул. Комарова, 1, (тел. 8464)35-27-01) травмпункт, круглосуточно.

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