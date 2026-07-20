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В Самаре столики на улице летом организованы в 17% заведений общепита

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В Самаре столики на улице летом организованы в 17% заведений общепита

 

2ГИС проанализировал распространение летних форматов — веранд и столиков на улице — в 16 крупнейших городах страны. Летние веранды есть у 16% заведений общепита, столики на улице — у 15%, при этом количество заведений с верандами сокращается, со столиками на улице — растёт.

 

Исследование охватило основные сферы гастроиндустрии. Летние форматы — веранды и столики на улице — представлены в барах, кафе, ресторанах, кофейнях, заведениях быстрого питания, пиццериях, суши-барах и кондитерских. Веранды в общепите — это выделенное место для размещения посетителей под крышей или навесом, также может быть в виде пристройки к входу в заведение или террасы на крыше или выше первого этажа. Столики на улице — это открытые посадочные места (столы, стулья, лавочки), которые не имеют постоянного навеса и устанавливаются непосредственно на улице, часто вплотную к фасаду заведения.

Столики на улице

Количество заведений со столиками на улице в городах-миллионниках за последние 12 месяцев — с июля 2025 по июль 2026 — выросло на 3%. Лидерами по росту числа таких локаций стали Челябинск (+17%), Краснодар (+13%) и Уфа (+12%). Значительно выросло количество заведений со столиками на улице в Нижнем Новгороде и Красноярске (по +10%), в Новосибирске (+9%).

В 16 крупнейших городах страны 15% заведений общепита имеют возможность предложить посетителям столики на улице. Лидер по этому показателю — Краснодар: каждое четвёртое заведение поддерживает этот летний формат (27%). В тройку входят также Нижний Новгород и Казань — 20% и 19% соответственно. В Москве показатель близок к среднему по миллионникам (15%) и равен 13%.

Летние веранды

Количество заведений с летними верандами в городах-миллионниках сократилось с июля 2025 года на 8% — до 8,6 тыс. в июле 2026.

 

Больше заведений с верандами стало в Уфе — на 3% за последние 12 месяцев. В Красноярске и Челябинске показатель остался практически без изменений. В Москве и Санкт-Петербурге число заведений с верандами сократилось на 9% и 10% соответственно. Наиболее существенное снижение — в Ростове-на-Дону (-13%).

В городах-миллионниках доля заведений с летними верандами составляет 16%. Лидер здесь — Нижний Новгород: каждое пятое заведение имеет летнюю веранду (20%). В Ростове-на-Дону, Казани, Краснодаре и Самаре доля также высока — 18%, в Москве и Волгограде — 17%. В Санкт-Петербурге 15% таких заведений.

Летние площадки в Москве: районы и средний чек

По данным сервиса геоаналитики «2ГИС Про», в Москве больше всего заведений с летниками (одним или двумя сразу) — в Тверском районе (408 точек), с заметным отрывом от остальных. В топ-5 также вошли Пресненский (281), Басманный (245), Хамовники (187) и Замоскворечье (147).