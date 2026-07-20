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Дефицит бензина ставит под угрозу работу частных клиник

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Дефицит бензина ставит под угрозу работу частных клиник

Дефицит бензина угрожает работе частных медицинских организаций, так как из-за проблем с логистикой могут пострадать сроки диагностики и лечения пациентов. Об этом сообщил председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) Муслим Муслимов.

«Частные медорганизации и лаборатории наравне с государственными обеспечивают логистику системы здравоохранения. Остановка или существенная задержка такого транспорта влияет на сроки диагностики и лечения, непрерывность оказания помощи населению и исполнение обязательств перед контрагентами, в том числе государством», — заявил Муслимов. Его слова передает «Коммерсант».

Также известно, что НАУЗ предложила сделать частный медтранспорт приоритетным. Для этого нужно установить критерии включения машин в списки (лицензия, договоры с больницами и властями) и порядок подачи данных через региональные минздравы, ТПП и отраслевые ассоциации. Это обеспечит информирование АЗС и единые правила обслуживания.

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