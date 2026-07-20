В Госдуме предложили выдавать подросткам сертификат за первый заработок

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой ввести образовательный сертификат для подростков 14–18 лет, которые впервые получили официальный доход. Об этом 20 июля свидетельствует документ, который был направлен вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Прошу вас рассмотреть возможность введения образовательного сертификата для граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 18 лет после получения ими первого официального дохода. Предлагается предоставлять такой сертификат подросткам, впервые получившим доход по трудовому договору, договору гражданско-правового характера либо в качестве плательщика налога на профессиональный доход», — приводит текст сообщения ТАСС.

По словам депутата, сегодня многие школьники и студенты колледжей устраиваются на временную или сезонную работу, однако их первый трудовой опыт не получает дополнительного поощрения. Средства сертификата предлагается направлять на образовательные цели — покупку учебной литературы, оплату программ дополнительного образования, профессиональных курсов, профориентационных программ и образовательных онлайн-сервисов.

Чернышов считает, что эта мера повысит заинтересованность подростков в официальном трудоустройстве, поможет сформировать финансовую грамотность и связать первый трудовой опыт с дальнейшим обучением и профессиональным развитием.