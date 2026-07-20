Главное ИТ-событие года состоится в Москве в октябре

Ежегодный ИТ-форум «Цифровые решения» пройдет с 6 по 10 октября 2026 года в Москве в Национальном центре «Россия». В этом году форум получит международный статус. Ожидается до 20 тыс., включая представителей со всех стран мира.

«Российская ИТ-отрасль вышла на новый этап развития. От импортозамещения зарубежных решений мы перешли к формированию собственной технологической базы и разработке отечественных ИТ-продуктов с уникальным функционалом. Они не только отвечают внутренним потребностям рынка, но и обладают высокой конкурентоспособностью и экспортным потенциалом. Ключевой площадкой для демонстрации лучших ИТ-решений стал форум «Цифровые решения». Он объединяет представителей бизнеса и государства для обмена лучшими практиками и подведения итогов ежегодной работы по развитию цифровых технологий», – отметил Заместитель Председателя Правительства России – Руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

Форум объединит на одной площадке представителей государства, бизнеса и ИТ-сообщества. Деловая программа предложит более 120 сессий и выступления более 700 спикеров.

Темы, которым будут посвящены дискуссии в течение пяти дней

Цифровая инфраструктура: телеком, дата-центры, ИТ-оборудование, решения для умного дома Цифровые платформы: маркетплейсы, агрегаторы и классифайды, онлайн банки, Госуслуги Искусственный интеллект и облачные сервисы: технологии ИИ, облачные платформы, беспилотные автономные системы Кибербезопасность и ПО: решения в области информационной безопасности, борьба с кибермошенничеством, российский софт, общесистемное и прикладное ПО Образовательные платформы и развлекательные сервисы: центры обучения цифровым компетенциям, карьерные платформы, образовательные сервисы, социальные сети, онлайн-кинотеатры, игровые платформы, видеоагрегаторы

Что ещё ждёт гостей

Все дни на полях форума будет работать выставка современных ИТ-решений от компаний-лидеров отрасли. Гости смогут познакомиться с технологическими новинками, которые уже применяют в разных отраслях. Выставка объединит шесть интерактивных зон, соответствующих ключевым тематическим направлениям форума.

Для широкой аудитории запланированы: мастер-классы по цифровой грамотности, ИТ-квесты, карьерные консультации, профориентационные тесты, игровые и лаунж-зоны.

В этом году впервые в рамках форума «Цифровые решения» на площадке комплекса «Мечта» в Парке Горького пройдёт II Глобальный цифровой форум (ГЦФ) с участием более 700 иностранных участников из более чем 100 стран. В их состав войдут главы профильных министерств, представители ИТ-компаний и стартапов, научных и учебных организаций, ИТ-специалисты, журналисты и блогеры. В рамках ГЦФ запланированы двусторонние встречи, экспертные сессии, семинары и мастер-классы, культурная программа и другие активности. К участию приглашены представители всех дружественных стран.