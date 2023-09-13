Самарские врачи помогли женщине с хронической болезнью почек стать мамой в четвёртый раз

67

Врачи Самарской областной больницы им. В.Д. Середавина разработали методику сохранения беременности при тяжелой стадии хронической болезни почек. С ее помощью специалисты помогли пациентке с нефрологической патологией родить здорового ребенка.



У жительницы Самарской области Ирины – тяжелая форма болезни почек. Буквально с первых дней беременности пациентка находилась под наблюдением областных специалистов - врачей-нефрологов и акушеров-гинекологов областной больницы .



«Междисциплинарный подход с ранними превентивными мероприятиями и использованием разработанной новой методики позволил нам помочь пациентке выносить здорового ребенка до 38-недели. Мы проводили профилактическое лечение: своевременно назначались препараты, которые корригировали белково-энергетическую недостаточность, анемию, показатели фосфорного-кальциевого обмена. Немаловажную роль сыграла ранняя профилактика преэклампсии. Провели несколько телемедицинских консультаций с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова», - рассказала врач-нефролог Ольга Седашкина.



Ранее рождение доношенных детей у женщин со столь тяжелым хроническим заболеванием почек считалось невозможным. При наличии хронической болезни почек

риск для беременности может быть значительным.



Методика врача Ольги Седашкиной получила одобрение экспертов, патент на изобретение находится в стадии оформления. Специалисты больницы уже помогли не одной пациентке с таким диагнозом.



Благодаря помощи врачей у Ирины родился сын.



«Мы очень ждали нашего второго сына. Мое сердце мне подсказывало, что все будет хорошо. Спасибо врачам, которые помогли мне и ребенку. Теперь в нашей семье две дочки и два сына»,- поделилась Ирина.



Сегодня малыша вместе с мамой выписали из Перинатального центра областной больницы.

Фото: минздрав СО