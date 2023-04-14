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Самарские врачи-отоларингологи провели сложную операцию юному пациенту из Казахстана

14 апреля 2023 15:08
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Послеоперационный период протекал без осложнений, в настоящее время ребенок выписан.

Врачи-отоларингологи Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Самарская детская больница им.Н.Н. Ивановой провели 9-летнему ребенку сложную операцию на ухе.

Семья Славкиных из Оренбурга 3 года назад переехала жить в Казахстан. В ноябре прошлого года Микаил проходил лечение от левостороннего гнойного отита, осложненного мастоидитом и ушным грибком. За ухом у мальчика образовался болезненный отёк мягких тканей.

«Мы неоднократно обращались к специалистам нашей областной больницы в городе Уральске, — рассказала мама мальчика Светлана. – Нам говорили, что это лимфоузел, воспалённый на фоне болезни. В ноябре 2022 года у Микаила сильно заболело ухо. Мы приехали в больницу, нам выполнили экстренную операцию. Спустя месяц снова обратились к специалистам, так как шишка не проходила. В заушной области образовался свищ с гнойными отделениями, и мы снова обратились к врачу. На консультации нам назначили КТ и предложили поехать на операцию в Алма-Аты, так как в нашей больнице сделать такую операцию не могли из-за отсутствия оборудования. Это очень далеко от нас – около 3 тысяч километров».

Светлана начала искать клиники, которые выполняют такие операции, и ей порекомендовали Самарскую областную больницу имени Ивановой.

В отоларингологическом отделении областной детской больницы ежегодно проходят лечение около 2500 детей из Самарской области и других регионов страны. Врачи отделения проводят около 30 операций детям по восстановлению слуха при хронических отитах в рамках высокотехнологичной медицинской помощи.

В феврале 2023 года юный пациент из Казахстана обратился за экстренной медицинской помощью в приемное отделение детской больницы. Специалисты отоларингологического отделения поставили диагноз левосторонний хронический гнойный отит среднего уха, осложненный мастоидитом заушным свищом. Ребенок был госпитализирован.

«Мы провели мальчику необходимые обследования – КТ и МРТ височной области, — после чего выполнили санирующую операцию, — рассказал заведующий отоларингологическим отделением Евгений Слюсарев. – В ходе операции пациенту удалили патологически измененные ткани. Часть ткани мы направили на гистологическое исследование, и результаты показали, что это хроническое воспаление. Операция длилась около трех часов, применялся микроскоп для отохирургии. Сложность состояла в том, что у ребенка это было уже повторное хирургическое вмешательство при долгом хроническом воспалительном процессе, а также в близком расположении важных анатомических структур — лицевого нерва и сигмовидного синуса».

Послеоперационный период протекал без осложнений, в настоящее время ребенок выписан.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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