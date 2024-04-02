Самарские врачи назначены главными внештатными специалистами Минздрава России в ПФО

47

Главный внештатный специалист хирург министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой хирургии с курсом сердечно-сосудистой хирургии СамГМУ Евгений Корымасов назначен главным внештатным специалистом хирургом и эндоскопистом Минздрава России в ПФО.



Главный внештатный специалист по детской кардиологии министерства здравоохранения Самарской области, руководитель Центра детской кардиохирургии и кардиоревматологии Самарского областного клинической кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Антон Авраменко назначен главным внештатным детским специалистом - сердечно-сосудистым хирургом Минздрава России в ПФО.



«Наши коллеги возглавляют и курируют многие значимые направления в округе. Это и репродуктология, профилактическая медицина, медицинская реабилитация, трансфузиология, детская фтизиатрия и другие, - отметил врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. - Поздравляем Евгения Анатольевича и Антона Алексеевича с назначением. Задачи главных внештатных специалистов анализировать работу службы, принимать решения для повышения ее эффективности и достижения установленных показателей, помогать в управлении системой здравоохранения. В Самарской области сильные хирургическая и детская кардиохирургическая школы. Уверен, накопленный опыт поможет в развитии служб в ПФО, экспертный труд будет способствовать улучшению оказания медицинской помощи взрослым и детям».

Фото: минздрав СО