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Самарские врачи напоминают о важности планирования беременности и заботы о репродуктивном здоровье

7 марта 2023 17:26
158
«Здоровье ребенка формируется во внутриутробный период».

Совершенствование акушерско-гинекологической помощи является важной задачей для укрепления репродуктивного здоровья женщин.

 «Для удачного течения беременности необходимо заблаговременное планирование, а также забота о своем репродуктивном здоровье. Супружеские пары, которые серьезно подходят к вопросу планирования семьи, четко понимают: здоровье ребенка формируется еще во внутриутробный период и зависит от многих факторов. Это и здоровье женщины до беременности, и состояние во время вынашивания, и сам процесс родов», - отметила главный внештатный специалист по акушерству министерства здравоохранения Самарской области Татьяна Белоконева.

Специалисты напоминают, здоровое питание, физическая активность, отказ от табака и алкоголя — залог сохранения репродуктивного здоровья.

 В Самарской области работают 19 родильных отделений, которые являются подразделениями многопрофильных больниц государственных бюджетных учреждений здравоохранения.

Функционирует трехуровневая система оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также новорожденным.

В решении проблемы врожденной и наследственной патологии в области достигнуты значительные успехи. Проводится целенаправленная работа по предупреждению и своевременной дородовой диагностике врожденных и наследственных заболеваний:

двукратный ультразвуковой скрининг беременных в специально созданных центрах пренатальной диагностики (кабинеты и отделения антенатальной охраны плода) на базе 11 государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области;

- исследование крови беременных женщин на биохимические маркеры акушерских рисков по преэклампсии, преждевременным родам, задержке роста плода, а также хромосомных болезней плода в больнице имени В. Д. Середавина и больнице №5 Тольятти, оснащенных современным лабораторным оборудованием;

- медико-генетическое консультирование, инвазивная пренатальная диагностика.

За год на экспертном уровне по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка обследовано 19796 беременных женщины.

«В государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области активно реализуется комплексная программа мероприятий, направленная на выработку позитивной модели репродуктивного поведения, работают психологи, организованы кабинеты медико-социальной работы в женских консультациях, отделения социальной помощи семье и детям министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области», — рассказала Татьяна Сергеевна.

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Медицина

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«Здоровье ребенка формируется во внутриутробный период».
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Самарские врачи напоминают о важности планирования беременности и заботы о репродуктивном здоровье
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