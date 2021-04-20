Я нашел ошибку
Главные новости:
По итогам I квартала предложение на рынке новостроек в Самаре выросло
По итогам I квартала предложение на рынке новостроек в Самаре выросло
Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области
Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области
Дополнительные остановки назначены пригородным поездам Сызрань - Кузнецк
Дополнительные остановки назначены пригородным поездам Сызрань - Кузнецк
Центризбирком приступает к тестированию системы дистанционного электронного голосования
Центризбирком приступает к тестированию системы дистанционного электронного голосования
В Самарской области за три дня нашли 41 нетрезвого водителя
В Самарской области за три дня нашли 41 нетрезвого водителя
В Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького
В Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького
Самарские пограничники напоминают о правилах выпаса скота
Самарские пограничники напоминают о правилах выпаса скота
Сбер вновь выступил высокотехнологическим партнёром Бессмертного полка Онлайн»
Сбер вновь выступил высокотехнологическим партнёром «Бессмертного полка Онлайн»
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
0.7
EUR 91.48
1.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские офтальмологи провели сложную операцию по трансплантации роговицы

20 апреля 2021 10:47
120
Самарские офтальмологи провели сложную операцию по трансплантации роговицы

Врачи-офтальмохирурги Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского выполнили сложную операцию пациенту по пересадке роговицы в результате осложнения, возникшего после перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19.

       Житель Волгограда Андрей Криничный поступил в больницу им. Т.И.Ерошевского с патологией роговицы. Процесс заболевания глаза начался во время лечения пациента от новой коронавирусной инфекции. Длительное нахождение в реанимации сказалось на прогрессировании возникшей патологии глаза, консервативно вылечить пациента в Волгограде не удалось. Больной поступил в Самарскую глазную клиническую больницу с осложнениями и перфорацией роговицы. Врачи-офтальмохирурги травматологического отделения глазной больницы им. Т.И.Ерошевского успешно провели сложную органосохранную операцию, выполнив пересадку роговицы. 

       «Пациент приехал к нам из Волгограда, поступил в тяжелом состоянии, - рассказывает врач-офтальмохирург травматологического микрохирургического отделения Ирина Муриева.   - На фоне прогрессирования возникшей патологии роговицы у пациента развилась катаракта с набуханием хрусталика, и нам пришлось одномоментно выполнить тройную процедуру. Предварительно глаз нужно было герметизировать, затем выполнить весь объем хирургии -   удалить хрусталик и имплантировать интраокулярную линзу, потом заменить роговицу. Операция длилась 2 часа. При таких экстренных случаях основная наша цель – спасти глаз как орган. На данный период глаз нам удалось сохранить и получить достаточно высокие зрительные функции. Прошел месяц после операции, пациент видит 5 строчек (50%), это достаточно высокий результат при такой патологии».

       Реабилитационный период при пересадке роговицы очень длительный. Врачи-офтальмологи больницы им. Т.И.Ерошевского наблюдают таких пациентов 1,5-2 года, назначают лечение и проводят регулярные осмотры. 

        «Уникальность этого случая в том, что несколько патологий нам удалось устранить одним большим хирургическим вмешательством и получить хороший визуальный результат, - отметила  заведующая травматологическим микрохирургическим отделением Ирина Татаренко.  -  Операции такой сложности выполняются не часто, 1-2 случая в год. Таких пациентов мы выхаживаем, длительное время наблюдаем, проводим регулярные контрольные осмотры и при необходимости – назначаем лечение». 

     Благодаря высокому профессионализму и мастерству офтальмохирургов больницы операция прошла на высоком уровне, удалось сохранить глаз и зрение больному. Пациенту еще предстоит длительная реабилитация, наблюдение и лечение под контролем самарских врачей.

        «Был выбор – Москва, Уфа или Самара. Но врачи-офтальмологи в Волгограде посоветовали именно больницу в Самаре. Считаю, что повезло и с клиникой, и с хирургом. - подчеркивает пациент Андрей Алексеевич. -   Для меня операция прошла не очень тяжело, я ничего не чувствовал, только вот хирургу пришлось потрудиться с моей ситуацией. Сейчас зрение еще до конца не восстановилось, но глаз перестал болеть, воспаления нет, и глаз уже видит. По поводу зрения я никогда к врачам не обращался, это первая такая ситуация, которая у меня возникла. Не знаю, кто бы еще смог сделать такую операцию, как Ирина Валерьевна Муриева».

        Сегодня больница им Т.И.Ерошевского – один из немногих в России центров, выполняющих трансплантацию роговицы. Разработки велись еще со времен основателя больницы – профессора Т.И.Ерошевского. По его инициативе в 1973 году в клинике был создан первый в СССР банк донорских тканей для нужд офтальмологии, фактически с этого началась эпоха кератопластики и кератопротезирования. 

        «Заболевание, с которым поступил к нам пациент, было достаточно сложное, возникло после перенесенного COVID-19, -  рассказал главный врач больницы  Андрей Золотарев. -  Ослабление иммунитета привело к активации другой вирусной инфекции, которая привела к осложнению на глаз и потребовала лечения уже более серьезного, пациент к нам приехал уже в достаточно тяжелом состоянии. К сожалению, часто подобные ситуации заканчиваются потерей глаза. Трансплантация роговицы была одним из приоритетных направлений нашей деятельности со времен еще Тихона Ивановича Ерошевского. Мы совершенствуем наши технологии, которые позволяют нам всегда иметь запас необходимого донорского материала, чтобы при очень тяжелых ситуациях оказать высокотехнологичную, высококачественную помощь и вовремя сработать на благо наших пациентов. В данном случае это удалось». 

        Операции по трансплантации роговицы в больнице им. Т.И.Ерошевского проводятся бесплатно в рамках программы оказания высокотехнологичной помощи гражданам Самарской области или по программе государственных гарантий – для жителей регионов страны. Использование передовых технологий в медицине, поставка в   медучреждения современного оборудованием, оказание своевременной и качественной медицинской помощи пациентам – в том числе часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Теги: Новости медицины

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ситуация с коронавирусом в России пока нестабильна
17 апреля 2021, 11:57
Ситуация с коронавирусом в России пока нестабильна
Прослойка людей, не имеющих защитных антител от коронавируса, пока еще очень велика. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
677
В Самарскую область поступили 15000 доз вакцины ГамКовидВак
16 апреля 2021, 12:49
В Самарскую область поступили 15000 доз вакцины ГамКовидВак
На сегодняшний день привито более 242 тысяч  жителей, из них завершили вакцинацию почти 154 тысячи человек. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
456
В России создали дышащие маски для офиса и занятий спортом
10 апреля 2021, 10:19
В России создали дышащие маски для офиса и занятий спортом
На масках установлены датчики, которые контролируют физическую нагрузку, температуру тела и даже качество воздуха. В стране
811
Здравоохранение
20 апреля 2021  12:03
Особенности стресса, о которых вы могли не знать
12
Самарские офтальмологи провели сложную операцию по трансплантации роговицы
20 апреля 2021  10:47
Самарские офтальмологи провели сложную операцию по трансплантации роговицы
120
Оставляйте свои вопросы.
19 апреля 2021  21:22
20 апреля состоится прямой эфир пресс-конференции по теме "Вакцинация от COVID-19
433
Процесс заболевания глаза начался во время лечения пациента от новой коронавирусной инфекции.
19 апреля 2021  19:23
В больнице Ерошевского провели сложную операцию пациенту по пересадке роговицы
428
Также в медучреждения поступит почти 80 спецмашин, порядка 900 единиц медоборудования. 
19 апреля 2021  18:49
В Самарской области в этом году возведут 16 ФАПов и 6 офисов врача общей практики
422
74 человека заболели в Самаре.
19 апреля 2021  14:29
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
440
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
19 апреля 2021  13:27
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
421
В Самарской области отметят Национальный день донора крови
19 апреля 2021  12:33
В Самарской области отметят Национальный день донора крови
329
В Самаре заболели 88 человек.
18 апреля 2021  19:49
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
674
Он также указал на опасность самолечения с помощью общедоступных советов из Сети.
18 апреля 2021  16:53
Врач: бесконтрольный прием лекарств опасен
756
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
85
Весь список
В центре внимания
Осталась неделя до окончания подачи заявок на конкурс Лидеры России»
20 апреля 2021  12:55
Осталась неделя до окончания подачи заявок на конкурс «Лидеры России»
Общество
0
Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области
20 апреля 2021  12:39
Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области
Политика
27
В Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького
20 апреля 2021  11:59
В Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького
Транспорт
85
В Самаре открывается грузопассажирская переправа в село Рождествено.
20 апреля 2021  10:32
В Самаре открывается грузопассажирская переправа в село Рождествено
Транспорт
122
Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам Автозаводского района Тольятти
20 апреля 2021  09:59
Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам Автозаводского района Тольятти
Общество
129
Весь список